Testovali na žabách a vraveli, že ženy ho nezvládnu. Ako vznikol tehotenský test?

História presných tehotenských testov je krátka.

14. apr 2020 o 11:07 Soňa Jánošová

Lekári ich neodporúčali. Vraveli, že ich ženy používajú „v stave emocionálnej úzkosti a tá im bráni dodržiavať aj najjednoduchšie pokyny“. Aj takéto názory zverejnili americké noviny, vrátane The New York Times, ešte v roku 1978.

Mnohí lekári takto reagovali na zavedenie domáceho tehotenského testu.

História domáceho testovania je síce pomerne krátka, no veľmi zaujímavá. Poznačilo ju presvedčenie, že o tehotenstve by sa ženy nemali dozvedať samy, zahynulo kvôli nemu mnoho zvierat a svoju úlohu zohral aj moč mníšok.

Gratulujeme, králik zomrel

Moč a tehotenstvo Že sa tehotenstvo dá zistiť pomocou moču, vedeli ženy už v starovekom Egypte. Staroveký test spočíval v močení na pšeničné a jačmenné zrnká. Podľa toho, ktoré zrná rástli, predpovedali Egypťania, či žena čaká chlapca alebo dievča. Ak nerástli žiadne, žena tehotná nebola. V stredoveku sa tehotenstvo "spoľahlivo" určovalo miešaním moču s alkoholom, alebo skúmaním jeho farby.

Na to, aby mohol vzniknúť akýkoľvek tehotenský test, museli najskôr ľudia prísť na to, že krátko po počatí dieťaťa sa do tela ženy vyplavuje špecifický hormón.

Ľudský choriový gonadotropín známy pod skratkou hCG objavili vedci zhruba pred sto rokmi.

V roku 1927 Nemci Selmar Aschheim a Bernhard Zondek prišli na to, že tento hormón sa nenachádza len v krvi, ale aj v moči, a jeho vstreknutie do tiel niektorých drobných živočíchov spôsobí zmeny na ich vaječníkoch.

Tieto zmeny samozrejme mohli pozorovať len vďaka pitve laboratórnych zvierat.

Veta „králik zomrel“ sa v prvej polovici minulého storočia stala metaforou pre oznámenie tehotenstva.