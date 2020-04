Zvýšená hygiena rúk je pre citlivú pokožku záťažou. Ako ju zregenerovať?

Ako sa starať o pleť a pokožku rúk.

11. apr 2020 o 6:00 Martina Štérová

Za posledný mesiac sa rapídne zvýšil počet pacientov s reakciou na koži z podráždenia. U mnohých sa prejavuje začervenanie v oblasti rúk, pokožka na nich dokonca svrbí a štípe.

Najbežnejším javom je vysušená pokožka rúk. Sú za ňou najmä agresívne dezinfekčné prostriedky a rukavice, ktoré mnohí denne používajú.

Aj keď je nutné tieto preventívne opatrenia pred šírením ochorenia Covid-19 dodržiavať, dermatovenerologička Edita Kaiserová z Inštitútu zdravia a krásy FRAIS hovorí, že rovnakú pozornosť by sme mali venovať aj následnej starostlivosti o kožu a jej regeneráciu.

Nápor na pokožku

Súvisiaci článok Prestaňte úplne používať kozmetiku, radí nový trend. Je to dobrý nápad? Čítajte

Umývanie rúk, dezinfikovanie, používanie rôznych gélov a roztokov je nutnosťou, no účinné látky v mnohých prípravkoch niekedy spolu s odstránením nečistôt prinášajú aj vysúšanie a podráždenie pokožky.

Rovnako aj časté vystavovanie kože vode a prípadne nedostatočné osušenie môžu pôsobiť na kožu rušivo až agresívne.

„Dalo by sa povedať, že za posledné tri týždne pozorujeme zvláštny úkaz, pri ktorom množstvo ľudí trpí podráždenou pokožkou na rukách. Nejde len o pacientov v ambulanciách, ale pozorujem to aj vo vlastnom okolí, v rodine, medzi priateľmi a známymi," hovorí Kaiserová.

Nepochybne to podľa nej súvisí so zvýšenými hygienickými opatreniami v dôsledku epidémie koronavírusu a to tým, že si ľudia častejšie umývajú a dezinfikujú ruky.