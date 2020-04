Tety, žienky, plné pôrodnice. To, ako premiér hovorí o ženách, veľa napovie

Mať rád a rešpektovať je rozdiel.

9. apr 2020 o 10:20 Soňa Jánošová

Smerácke oslavy MDŽ dlho zostanú v spomienkach ako cynické memento, výsmech a zneužitie sviatku v obdobnej miere, v akej sa doň pustili komunisti. Božteky na líčka, ružičky do rúk, premiér na javisku prekladajúci dvojzmyselné vtipy patetickými frázami.

Čím bližšie k volebnému roku, tým väčší cirkus. Toto všetko sa dialo vo vláde, ktorá postavenie žien v krajine v lepšom prípade ignorovala, v tom horšom brala za rukojemníka predvolebnej štvanice.

A hoci vláda aj premiér sú noví, móresy zostávajú rovnaké.

Popri katastrofách, ktoré nová garnitúra a vlastne my všetci riešime, sa slovník Igora Matoviča voči ženám môže zdať ako luxusný problém. Avšak aj to, ako premiér hovorí o ženách, o ňom veľa napovedá.

Ešte v predvolebnom období nazval v relácii ZKH jednu z bývalých členiek jeho strany, Máriu Ritomskú, tetou.

O niekdajšej poslankyni si veru môžeme myslieť, čo chceme. Ak by budúci premiér komentoval jej sklony ku konšpirovaniu, alebo by vecne vravel o jej pôsobení v parlamente, povedal by to, čo je podstatné.