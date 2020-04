Tipy na pútavé čítanie: Sila ženskej sexuality, život slávnej herečky aj normálnych ľudí

Jarné knihy pre ženy.

31. mar 2020 o 11:06 Soňa Jánošová

Dlhé zimné večery sa síce menia za kratšie a jarné, no aktuálna situácia ešte viac praje knihám a čítaniu. Vybrali sme pre vás niekoľko knižných noviniek, ktoré sú zároveň pútavé aj prínosné.

Z práve vychádzajúcich titulov nás zaujali non-fiction román o ženskej sexualite, životopis herečky, ktorá sa nebála šokovať, oceňovaný generačný román aj kniha nabitá faktami o vzniku života.

Každý z nami vybraných titulov je dostupný aj v elektronickom formáte, a tak môžete začať čítať okamžite.

Sally Rooney - Normálni ľudia

Sally Rooney - Normálni ľudia, 2020 (zdroj: Lindeni)

Jeden z najoceňovanejších románov súčasnosti Normálni ľudia mladej írskej autorky Sally Rooneyovej vychádza aj v slovenskom preklade.

Román už získal množstvo ocenení vrátane nominácie na prestížnu Man Bookerovu cenu za rok 2018 či Costa Novel Award za najlepší román roka.

Čím táto kniha tak očarúva kritickú aj čitateľskú verejnosť?

O autorke sa hovorí ako o Salingerovi súčasnej generácie. Podobne ako on, aj Rooneyová píše subtílny príbeh, v ktorom sa na prvý pohľad nič nedeje, no pod povrchom sa nachádza bohatý vnútorný svet.

Život dvoch mladých ľudí - Connella a Marianne sa spája a rozchádza tak, ako to už v životoch normálnych ľudí chodí, no práve preto pôsobí kniha až neuveriteľne povedome.

Zaujímavá je aj forma: dej sa posúva vpred v niekoľkomesačných skokoch, čím vzniká efekt časozberného filmu.

„Po charitatívnom večierku sa mu Marianne zdôverila o násilníckej minulosti jej rodiny. Nevedel, čo na to povedať. Vyhŕkol, že ju ľúbi. Proste sa to stalo, úplne náhle, ako keď sa ruka stiahne po dotyku s niečím horúcim. Ona plakala a on to na ňu bez rozmyslu vybalil.

Bola to pravda? Nevedel to dostatočne posúdiť. Najprv si myslel, že to musí byť pravda, pretože to povedal, a predsa nemal dôvod klamať. Ale potom si spomenul, že niekedy nevedomky klame, aj keď nevie prečo.

Či už to bola pravda, alebo nie, nutkanie povedať Marianne, že ju miluje, nemal prvýkrát, ale až teraz sa tomu poddal a naozaj to vyslovil.“

Kniha Normálni ľudia vyšla vo vydavateľstve Lindeni

Lisa Taddeo - Tri ženy

Lisa Taddeo: Tri ženy, 2020 (zdroj: Tatran)

Novinárka Lisa Taddeová strávila prípravou a písaním tejto pozoruhodnej knihy desať rokov. Toľko trvalo, kým dopodrobna spoznala odlišné príbehy troch žien.

Počúvala príbehy z ich detstva, čítala denníky a zúčastnila sa súdnych procesov.

Roky práce sa zúročili v neobyčajnej knihe, ktoré sa žánrovo prelína medzi literatúrou faktu, reportážou a románom. Kniha Tri ženy paralelne rozpráva tri rôzne životné osudy.

Prvým je príbeh dievčaťa, ktorú zneužíval jej stredoškolský profesor. Druhý príbeh bohatej podnikateľky, ktorá v túžbe po láske súhlasí s otvoreným manželstvom. Tretím príbehom sú šokujúce zážitky ženy v domácnosti, ktorá sa vrhá do živočíšneho pomeru so svojou stredoškolskou láskou.

Kniha je unikátnym pohľadom na ženskú vášeň a sexualitu.

„Niekoľko minút sa jej Aidan neozýva. Lina dostala tik v očiach. Ledva sa sústredí na cestu. Zavolala opatrovateľku, na ktorú v skutočnosti nemá, objednala pizzu, klamala manželovi i deťom. Prešla šesťdesiat kilometrov v dvoch rôznych autách , z toho jedno je na lízing a má obmedzený počet voľných kilometrov. Rýpe si sotva viditeľnú vyrážku na tvári. Nechce sa jej veriť, že stále šoféruje. No nevráti sa. Aidan sa s ňou musí stretnúť.“

Kniha Tri ženy vyšla vo vydavateľstve Tatran

Marie Benedict - Jediná žena v miestnosti

Marie Benedict: Jediná žena v miestnosti, 2020 (zdroj: Lindeni)

Príbeh jednej z najkrajších žien strieborného plátna Hedy Lamarr, ktorá v tridsiatych rokoch minulého storočia hrala vo filme nahá a predstierala orgazmus, bol plný zvratov a priam neuveriteľných náhod.

Ako sa Rakúšanka Hedy stala ikonou Hollywoodu a neskôr aj významnou vynálezkyňou, sa dočítate v životopisnom románe americkej autorky Marie Benedict, ktorá sa špecializuje na biografické knihy o významných, no často opomínaných ženách.

„Mama napriek hlbokej úcte, ktorú prechovávali Viedenčania k hereckému remeslu, vždy tvrdila, že s výberom tohto 'hlúpeho' povolania sa môžem čoskoro rozlúčiť aj so slušnými mravmi. Musím priznať, že niekedy som potajomky napĺňala jej najhoršie obavy s mládencom, ktorému som práve dovoľovala, aby mi dvoril. Z času na čas som určitým nápadníkom – napríklad aristokratickému rytierovi Franzovi von Hochstettenovi alebo arogantnému hercovi a kolegovi z Extázy Aribertovi Mogovi – dovolila dotýkať sa ma všetkými spôsobmi, ktoré si mama predstavovala, len aby som sa jej vzoprela.“

Kniha jediná žena v miestnosti vyšla vo vydavateľstve Lindeni

Katharina Vestre - Na počiatku bola bunka

Katharina Vestre - Na počiatku bola bunka, 2020 (zdroj: Slovart)

Ak vás fascinuje ľudské telo a ocenili ste štýl kníh Taktne o tráviacom trakte alebo Bez hanby o ohanbí, potom istotne oceníte aj knihu Na počiatku bola bunka.

Nejde o príručku pre budúcich rodičov, ale skôr o fascinujúce čítanie pre milovníkov literatúry faktu.

Kniha chronologicky sprevádza vnútromaternicovým vývojom, poukazuje na paralely vo vývoji iných tvorov a zároveň búra mýty o tom, čo je v prírode normálne.

„Niektoré živočíchy môžu zmeniť pohlavie tak, aby vyhovovalo ich životnému prostrediu. Platí to napríklad o gambáčovi Thalassoma bifasciatum, rybe žijúcej v koralových útesoch v Karibskom mori. Ak sa samček ocitne v koralovom útese, ktorý stráži iný samček, bude sa veľmi zdráhať zaujať jeho miesto.

Oveľa ľahšie je preňho premeniť sa na samičku a spolu s ostatnými samičkami šťastne žiť v malej komunite. Ak 'patriarcha' neskôr zahynie, rýchlo sa nájde náhrada: jedna zo samičiek, zvyčajne najväčšia, sa takmer okamžite premení na samčeka. V priebehu dňa sa jej scvrknú vaječníky a nahradia ich semenníky, čím sa zabezpečí budúcnosť komunity.“

Kniha Na počiatku bola bunka vyšla vo vydavateľstve Slovart