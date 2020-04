Nízka postava? Ako sa obliecť a pridať si pár centimetrov

Čo si obliecť pri nízkej postave.

1. apr 2020 o 6:00 Veronika Šulík

Nemáte postavu modelky s výškou meter osemdesiat a dlhé štíhle nohy, ale chceli by ste byť aj tak štýlová a trendy? Ženám, ktoré to s výškou práve "nevyhrali", dá výber správneho oblečenia niekedy poriadne zabrať.

Mať o pár centimetrov menej však nie je žiadna chyba krásy, práve naopak. Keď chcete byť čo najmenej na očiach, ľahšie splyniete s davom.

Pár centimetrov na výške vám hneď, aspoň opticky, pridá súmerná postava. Rovnako pôsobí vzpriamené držanie tela s hlavou hore.

Ak vás však takéto rady neuspokojujú, pár centimetrov na výške si pridáte aj výberom správneho oblečenia.

Zvoľte správnu kombináciu

Žena s nízkou postavou môže siahnuť takmer po čomkoľvek. Roláky, sukne, nohavice, opätky i topánky bez opätku. Pri výbere oblečenia myslite hlavne na to, v čom sa budete cítiť pohodlne.

Pozor však treba dať na kombinácie.

Sukňa s tričkom

Ako príklad môžeme uviesť džínsovú sukňu siahajúcu tesne pod kolená s rázporkom vpredu a tričko užšieho strihu presahujúce pás.

Dlhé tričko so sukňou nie je nikdy dobrá kombinácia, avšak stačí, keď si ho zastrčíte pod sukňu a hneď budete vyzerať štýlovejšie.

Pár centimetrov navyše vám tiež pridá, ak si vlasy učešete do drdolu, namiesto toho, aby ste ich nechali voľne splývať na plecia.

Ak ste zvolili sukňu s vysokým pásom a áčkovým strihom, trafili ste do čierneho. Áčkový strih sadne takmer každej postave. Aby vám takýto strih sukne postavu predĺžil, mal by siahať tesne nad kolená. Blúzku jednoducho zastrčte pod sukňu.

Šaty

Nikdy si nevyberajte šaty, ktoré na vás visia ako vrece na zemiaky. V obchodoch hľadajte radšej šaty s opaskom, aby vám v nich vynikol pás.

Opticky vám to tiež predĺži nohy. Čo sa týka formálnych, plesových či svadobných šiat, siahnite po šatách s dĺžkou až po zem a s jednoduchým a užším strihom.

Opasok

Keď už musíte siahnuť po opasku, dávajte pri jeho výbere dobrý pozor. Široký opasok vám postavu zbytočne deformuje. Ak ste siahli po voľnejších šatách a potrebujete ich niečím stiahnuť, zvoľte si radšej tenký opasok alebo len obyčajnú šnúrku hodiacu sa farebne k šatám.

Džínsy s tričkom

V prípade, že vám to postava dovoľuje, siahajte miesto bedrových džínsov po tých s vyšším pásom.

Dlhé tričko nechajte doma v skrini a namiesto neho si dajte kratší top, ktorý vám poodhalí aj kúsok kože.

Vlasy si vyčešte do strapatého drdolu. Ak nemáte nohavice s vyšším pásom, nohy vám opticky predĺžia aj džínsy končiace pár centimetrov nad členkami.

Svetre alebo kardigány

Vaša postava potrebuje na výške pridať, nie ubrať. Pamätajte na to pri výbere vhodného oblečenia do chladnejšieho počasia.

Namiesto krátkych svetrov a kardigánov siahajúcich ledva pod zadok, siahnite po kúsku oveľa dlhšom. Tenší kardigán bez rôznych aplikácií a dekorácií, ktorý siaha po členky, vám aj bez opätkov pridá na výške pár centimetrov.

Sako verzus blejzer

Over sized look, teda taký, ktorý kladie dôraz na nadrozmerné oblečenie, vám na výške nepridá, práve naopak, opticky vás zmrští a telo vám deformuje. Ak vám to postava umožňuje, vyberajte si radšej kúsky, ktoré vám viac priliehajú na telo. Saká a blejzre voľte kratšie.

Krátky blejzer a voľné tričko vám dodajú šmrnc. (zdroj: pexels.com / Apostolos Vamvouras)

TIP: Ak viete kombinovať farby, je to super. Ak však máte nízku postavu, radšej príliš nekombinujte. Je lepšie obliecť si spodný a vrchný diel oblečenia v podobnom farebnom tóne. Takáto kombinácia vám telo opticky predĺži.

Ako vybrať vhodné doplnky pri nízkej postave?

Nie menej dôležitou súčasťou outfitu sú doplnky, ktoré dotvárajú celkový vzhľad. Aj tu máme pre vás niekoľko drobných rád.

Prúžky áno, vzory nie

Rady nosíte dlhé šaty? Látku vyberajte priesvitnú a vzdušnú. Vzory zatlačte späť do skrine a kúpte si radšej kúsky šatstva len s jemným motívom. Skúste napríklad vertikálne pruhy, opticky vám postavu predĺžia.

Bižutéria a šperky

Vyvarujte sa tiež mohutnej bižutérie. Vhodnejšie sú dlhé visiace náušnice a tenké retiazky či náhrdelníky.

Jemná retiazka nepokazí žiaden outfit. (zdroj: pexels.com / Elena Buzmakova(borisova))

Podpätky ako prvá pomoc

Vysoké opätky pri nízkej postave sú takmer povinnosťou. Nesiahajte po najväčších „high heels“.

Vyberte si niečo, v čom sa budete cítiť pohodlne, a aj po niekoľkých hodinách v práci budete vládať chodiť bez grimás a krívania.

Svoju pozornosť venujte tvaru opätku. Voľte jemné, guľaté či hranaté podpätky, ktoré vám budú ladiť s postavou.

Ak sa však vo „výškach“ necítite dobre, nesiľte to. Siahnite radšej po balerínach alebo vhodných dámskych mokasínach.

Sandále a topánky, ktoré sa zapínajú v členkovej časti by mali byť buď telovej farby, alebo v odtieni podobnom farbe šiat. Tiež dávajte pozor na spracovanie remienkov. Lepšie je voliť tenšie než hrubšie pracky, v ktorých by vaše nohy vyzerali zbytočne hrubšie než v skutočnosti sú.

Nohavice končiace pár centimetrov nad členkami a lodičky nie sú zlá kombinácia. Oboje vám na výške opticky pridajú. (zdroj: pexels.com / Luis Quintero)

Kabelka verzus ruksak

Veľká kabelka bude pri malej postave vyzerať smiešne. Siahnite skôr po menšom ruksaku bez vzorov. Napracete doň všetko, čo potrebujete, v rukách vám nebude nič zavadzať a navyše budete vyzerať štýlovo.

Do malého ruksaku vojde všetko potrebné. (zdroj: pexels.com / Apostolos Vamvouras)