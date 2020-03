Jediná slovenská dirigentka: Musíte byť perfektná, aby vás medzi seba orchester pustil

Michaela Rózsa Ružičková o práci.

31. mar 2020 o 11:45 Natália Jabůrková

Asi tú otázku dostávate často, no ako ste sa dostali k dirigovaniu?

Práve tak, ako by to byť nemalo. Pôvodne som na Štátnom konzervatóriu v Bratislave chcela študovať operný spev, ale v dobe prijímačiek som mala veľmi detský hlas.

Som z hudobníckej rodiny, roky som hrala na klavír, ale nie tak, že by som ašpirovala na sólistku. Vtedy mi rodičia povedali, aby som išla študovať odbor, pri ktorom sa o hudbe dozviem a naučím čo najviac. To bolo dirigovanie.

Ľudia určite poznajú aj vášho brata hudobníka Oskara Rózsu. Doma vás zrejme v tom, aby ste sa stali dirigentkou, podporovali.

Úplne! A to napriek tomu, že to mala byť len „dočasná stanica“. Skôr v okolí panoval názor, že dirigovanie nie je profesia pre ženu. Viete si predstaviť moju pubertálnu reakciu!

Bola som v tom veku, keď robíte presný opak toho, čo sa od vás očakáva. Dirigovaniu som sa začala venovať naplno a trvá to dodnes. Hoci som neskôr vyštudovala aj operný spev a venujem sa aj tomu. Uvidíme, dokedy budem vedieť takto sedieť na dvoch stoličkách.

Michaela Rózsa Rúžičková (zdroj: archív dirigentky)

Prečo je tak málo žien dirigentiek?

Pretože do nedávnej doby to bola vec rodu. Ak ženy vyštudovali dirigovanie, väčšinou sa následne špecializovali na dirigovanie zboru.

Dirigovanie orchestra bolo celé stáročia mužským povolaním a rovnako to bolo aj v prípade hráčov v orchestri.

Nie je to tak dávno, keď vo Viedenskej filharmónii nebola členkou orchestra ani jedna žena.

V 80. rokoch tam robila konkurz Sabine Meyer, jedna z najlepších a najslávnejších klarinetistiek. Bola vtedy na vrchole, hrala ako bohyňa a oni ju nevzali, pretože bola žena. Až po mnohých rokoch vzali jednu harfistku.

Ak vo Viedenskej filharmónii nemohla sedieť žena, tak ju asi len ťažko postavia do čela orchestra. Keď sa pozrieme do minulosti, ženy boli v podstate len speváčkami, tanečnicami, alebo herečkami.

Súvisiaci článok Katarína Turnerová: Harfa si vyžaduje oddanosť Čítajte

Vyvíja sa situácia momentálne k lepšiemu?

Určite áno, nakoľko zmiešané orchestre sú dnes už úplne bežné. Obávam sa, že čo sa týka dirigovania, mohlo by to prejsť do opačného extrému. Mať ženu dirigentku by sa mohlo stať módou.

Prečo sa toho obávate?

Pretože móda to môže byť koľko chce, ale stále platí, že keď sa pred orchester postavíte, tak musíte vedieť dirigovať. Pre ženu je to aj dnes v niečom ťažšie než pre muža.

Vedeli by ste vysvetliť v čom?