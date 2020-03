Odborníčka na IT v školách: Dievčatá vidia málo ženských vzorov v oblasti IT

Učí ľudí porozumieť technológiám.

29. mar 2020 o 5:48 Martina Štérová

Pracujete v oblasti IT, kde máte na starosti segment vzdelávania a školstva. V čom spočíva presnejšie vaša práca?

Mojou úlohou je zodpovednosť za strategický rozvoj segmentu školstva a vzdelávania. Jednak z obchodného hľadiska, kde prinášam so svojim tímom do prostredia školstva nové riešenia, postavené na našich technológiách, a potom sú tam projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov a transformáciu škôl.

Učíme ich, ako správne používať technológie, využívať ich vo svoj prospech aj v prospech žiakov počas vyučovania, od škôlok až po vysoké školy. Máme vypracovanú globálnu stratégiu digitálnej transformácie vzdelávania. Som často v kontakte s predstaviteľmi vlády, rezortu školstva, predstaviteľmi škôl, riaditeľmi, učiteľmi.

Snažíme sa pomáhať im pripravovať mladých ľudí na svet, ktorý ich čaká zajtra. To je naša vízia. A ešte možnosť vzdelávania sa odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Cítime to špeciálne v tejto situácii, v ktorej sme sa ocitli v súvislosti s koronavírusom.

Deti sa nemusia vzdelávať len na pôde školy, ale môžu sa učiť aj doma, mať interakciu so svojím učiteľom aj spolužiakmi, dokonca aj vtedy, keď sú choré, sú s rodičmi na zahraničnej ceste alebo musia zostať v karanténe ako je to teraz.

Akým spôsobom dnešné technológie dokážu skvalitniť vzdelávanie detí?

Vďaka technológiám môžu vyučovanie, písanie diktátov, sledovanie prednášok, písanie a kontrolovanie domácich úloh prebiehať online. Dôležité je podotknúť, že technológie nemajú a nikdy ani nedokážu nahradiť učiteľa.

Ich úlohou je priniesť do vzdelávacieho procesu niečo, čo ho oživí, urobí atraktívnejším, priblíži tému inak ako je v možnostiach učiteľa.

Technológia urobí vzdelávanie dostupným aj deťom, ktoré sa nemôžu zúčastniť vyučovania fyzicky v škole.

Keď som chodila do školy, o podmorskom svete sme sa učili tak, že sme mali v učebnici obrázok s rybami a koralmi. Dnes sa cez technológie môže učiteľ spojiť s nejakým akváriom na opačnej strane sveta a absolvovať napríklad interaktívnu prehliadku.

VIZITKA: Marcela Havrilová osem rokov pôsobila v neziskovej organizácii Junior Achievement Slovensko, ostatných osem rokov pracuje ako riaditeľka pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

osem rokov pôsobila v neziskovej organizácii Junior Achievement Slovensko, ostatných osem rokov pracuje ako riaditeľka pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. Je zodpovedná za obchodné aktivity a napĺňanie stratégie spoločnosti v oblasti školstva, ako aj podporu a realizáciu projektov zameraných na digitálnu transformáciu škôl.

Venuje sa aj osobnostnému a profesionálnemu rozvoju učiteľov, rozvíjaniu ich potenciálu a problematike transformácie škôl, aj problematike digitálnej transformácie verejnej správy či postaveniu žien vo svete IT.

Aké sú ďalšie možnosti?

Ďalším príkladom sú medici. Dnes už sa vďaka technickým vymoženostiam alebo virtuálnej realite môžu učiť operovať spoza stola v učebni.

Máme prieskumy, ktoré hovoria, že ak učiteľ dokáže efektívne využívať technológie na hodinách, dokáže tak ušetriť 30 – 40 percent času, ktorý potom môže využiť na personalizované vyučovanie. Namiesto všeobecného vysvetľovania môže osobne venovať čas deťom, ktoré to potrebujú.

Okrem toho technológie pomáhajú v triede vytvárať lepšiu dynamiku a spoluprácu medzi deťmi a učiteľmi. To však neznamená, že je to jediný fungujúci nástroj.

Nedokáže nahradiť osobu učiteľa, fyzickú prítomnosť v škole, nenahradí socializáciu, možnosť chytiť si fyzicky do rúk knihu, veci na fyzikálne či biologické pokusy.

Oblasť IT je spektrom pracovných možností a nehovorím len o programovaní. Aj táto mylná domnienka je niekedy dôvodom, prečo sa v tomto sektore neodhodlajú uplatniť viaceré ženy. Venujete sa aj tejto téme. Ako ich vyviesť z omylu?

Aj ja veľa pracujem s dievčatami v školách, študentky pozývame do našej firmy a ukazujeme, že IT nie je len odbor zameraný technologicky. Práca v IT sa týka marketingu, obchodu, do programátorstva ženy prinášajú iný uhol pohľadu.

Prichádzate tu tiež do kontaktu so zákazníkmi, obchodnými partnermi. Je to dynamická a zaujímavá oblasť.

Bavíme sa o vývoji aplikácií, umelej inteligencie, do ktorej nie je potrebné priniesť len kódy, ale aj ďalšie schopnosti a vedomosti. Je vždy dobré, keď sú pracovné tímy pri vývoji nejakých produktov a služieb zmiešané. Majú väčšiu dynamiku, čo prináša lepšie pracovné výsledky.

Myslím si, že ženy a muži by mali mať rovnaký prístup ku všetkému, rovnaké podmienky v práci, rešpekt a príležitosti na rozvoj. Ak budú tieto podmienky zabezpečené, vznik zmiešaných tímov bude veľmi prirodzený a nikto sa nad pohlavím zamestnanca nebude pozastavovať. Medzi mužmi a ženami nie je z pohľadu schopností a predpokladov pre prácu v IT žiadny rozdiel.

Dievčatá majú možnosť pracovať v IT rovnako ako chlapci. Okrem toho, že si možno presne nevedia predstaviť, čo všetko sa skrýva pod pojmom IT, čím to je, že nemajú dostatočnú motiváciu a ako to zmeniť?

V minulosti sme robili prieskum a pýtali sme sa, prečo je medzi dievčatami nezáujem o predmety, ktoré sú technické, matematické.