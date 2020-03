Bolesť zuba alebo trhanie osmičky: Ako riešiť zubné ošetrenia v čase koronavírusu?

Základné otázky a odpovede.

26. mar 2020 o 6:00 Michaela Žureková

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupne pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

Ambulancie lekárov a zubárov fungujú aj v čase epidémie koronavírusu, avšak viaceré v obmedzenom režime. Majú buď skrátené ordinačné hodiny alebo ošetrujú iba akútne prípady.

Práve zuby môžu ľudí potrápiť nečakane aj vtedy, keď sa chcú zdržiavať doma. Mnohí si možno kladú otázku, či sa k svojmu zubárovi alebo zubárke vybrať, a čo robiť v prípade, keď mali dlhšie naplánovaný zákrok.

Keďže zubní lekári a lekárky liečia oblasť ústnej dutiny, sú o to viac ohrození novým koronavírusom. Mnohí z nich pritom podľa Slovenskej komory zubných lekárov nemajú k dispozícii respirátory či dezinfekciu.

Zubári majú odporúčania

Súvisiaci článok Upratovanie a koronavírus: čím dezinfikovať domácnosť a ako často prať rúška? Čítajte

Organizácia združujúca slovenských zubných lekárov pre nich vydala aj odporúčania, ako postupovať, ak chcú zabrániť šíreniu infekcie COVID-19.

Je medzi nimi aj odporúčanie, aby až do odvolania nevykonávali plánované výkony vrátane preventívnych prehliadok alebo dentálnej hygieny. Predovšetkým by nemali ošetrovať ľudí, ktorí majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, boli v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom či majú príznaky COVID-19.

Keďže nejde o záväzné nariadenie, v zubných ambulanciách naprieč krajinou to môže vyzerať rôzne.

Zodpovednosť za to, aby chránili seba aj lekárov, tak preberajú aj pacienti. Zhrnuli sme niekoľko otázok a odpovedí o tom, kedy ísť k zubárovi a ako sa zachovať pri neočakávaných komplikáciách so zubami.

Je v súčasnej situácii vhodné ísť na preventívnu prehliadku?

Slovenská komora zubných lekárov odporúča zubárom nevykonávať preventívne prehliadky do odvolania. V aktuálnej situácii je preto vhodné preventívnu prehliadku odložiť.

Som dlhšie objednaná/ý na termín zákroku (napr. vŕtanie kazu), no nejde o akútny prípad. Mám zákrok zrušiť?

Súvisiaci článok Nepasujú do úst a spôsobujú bolesť. Prečo máme zuby múdrosti? Čítajte

Zubári by podľa odporúčaní nemali do odvolania robiť ani plánované výkony či hygienu ústnej dutiny. Ak však máte dlhšie stanovený termín, ideálne je najprv svojmu zubárovi zavolať a dohodnúť sa priamo s ním, aby ste zistili, v akom režime funguje.

"V momentálnej situácii odporúčame odložiť výkony, na ktoré je pacient objednaný, a nevyžadujú okamžité riešenie," hovorí pre SME zubný lekár Matúš Adamička zo zubnej kliniky Dr. Martin.

"Výnimku samozrejme tvoria ošetrenia akútnych stavov, bolestí a opuchov," dodáva.

Čo robiť v prípade zlomeného zubu alebo vypadnutej plomby?

Ide o nepríjemnú a nepredvídateľnú situáciu, ktorú treba riešiť individuálne. Do ambulancie zubára je pri aktuálnych opatreniach vhodné chodiť len v nevyhnutných prípadoch.

Ak je dôsledkom vypadnutej zubnej výplne či zlomeného zuba bolesť alebo iný vážnejší stav, ktorý má tendenciu sa zhoršovať, treba svojho zubára kontaktovať vopred telefonicky. Ten určí ďalší postup a vyhodnotí, či a kedy by mal pacient prísť na osobné vyšetrenie.

Čo robiť v prípade akútnej bolesti zuba? Je treba ísť na zubnú pohotovosť alebo k svojmu zubárovi?

"Akútne situácie ako bolesť a opuch si vyžadujú ošetrenie zubným lekárom aj v tejto ťažkej situácii. Nie je však možné, aby všetkých bolestivých pacientov ošetrovali na lekárskej službe prvej pomoci. Preto odporúčame s bolesťou telefonicky kontaktovať ošetrujúceho zubného lekára, ktorý následne pacientovi navrhne spôsob ošetrenia," radí Adamička.

Ak pacientov lekár neordinuje, môže sa obrátiť aj na zubnú pohotovosť, no stále platí, že je ideálne najprv zavolať. Napríklad Zubná pohotovosť Trnava svojich pacientov na facebookovej stránke upozorňuje, že ak majú akékoľvek príznaky nakazenia koronavírusom, prípadne majú cestovateľskú anamnézu, majú to telefonicky vopred oznámiť a nevchádzať do priestoru čakárne.

Bratislavská zubná pohotovosť Tri veže zase klientov žiada, aby do priestorov vstupovali maximálne po dvoch a s rúškom. Je preto vhodné si telefonicky overiť, v akom režime daná služba prvej pomoci funguje.

Mám dlhšie naplánované trhanie osmičky, prípadne iný väčší chirurgický zákrok - počká to?

V prípade, že prerezávanie zubov múdrosti sprevádza bolesť alebo opuch, treba sa telefonicky obrátiť na zubného lekára.

Za iných okolností platí v súčasnej situácii odporúčanie presunúť takýto zákrok na neskôr.

Podľa Adamičku si totiž vyžaduje dlhší kontakt zdravotníckeho personálu s pacientom. "Je tu teda aj vyššie riziko prenosu nákazy," hovorí.

Ako sa chrániť v zubnej ambulancii?

Slovenská komora zubných lekárov a odporúča najmä, aby:

mal pacient pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia na tvári rúško alebo inú pokrývku nosa a úst,

si pri vstupe do zariadenia vydezinfikoval ruky s prípravkom s obsahom alkoholu.

V ideálnom prípade by mala byť v čakárni maximálne jedna osoba. Ak ich je tam viac, je vhodné udržiavať rozostup aspoň dva metre. Pacient by sa taktiež mal čo najmenej dotýkať kontaktných plôch, ako sú kľučky, pulty, vešiaky, stolíky a podobne.

Čo robia, respektíve by mali robiť zubní lekári, aby chránili seba aj pacientov?

Súvisiaci článok Nepasujú do úst a spôsobujú bolesť. Prečo máme zuby múdrosti? Čítajte

"Každé zdravotnícke zariadenie má povinnosť aj bez mimoriadnych situácií zabezpečiť dezinfekciu svojich priestorov. V aktuálnej situácii tieto opatrenia niekoľkonásobne sprísňujeme," hovorí Adamička.

Lekári by sa mali snažiť pacientov objednávať tak, aby do vzájomného kontaktu prichádzali čo najmenej a priestory ambulancie dezinfikovali aj pred, aj po ošetrení.

Podľa Slovenskej komory zubných lekárov by zubári mali častejšie používať aj germicídne žiariče, ktoré likvidujú mikróby, baktérie a vírusy vo vzduchu a na rôznych povrchoch. Mali by tak robiť aj za cenu väčších prestávok počas ordinačných hodín.

Lekári by zároveň mali dbať aj na osobnú ochranu a ochranu pacientov, ktorá spočíva v používaní ochranných rúšok alebo respirátorov, ale taktiež ochranných okuliarov, rukavíc, štítov, jednorazových oblekov a návlekov.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.