Čítajú im smutné rozprávky, no sú šťastné. Ako Dáni vychovávajú empatické deti?

Dievčatko so zápalkami ich nerozhodí.

25. mar 2020 o 9:53 Soňa Jánošová

„Empatia nie je pre ľudstvo žiadny prepych, je to nutnosť. Neprežívame vďaka veľkým pazúrom alebo zubom. Prežívame, pretože vieme komunikovať a spolupracovať,“ vraví v rozhovore pre americké združenie The Center for Building a Culture of Empathy (Centrum pre budovanie kultúry empatie) klinický psychológ a profesor Kalifornskej univerzity Daniel Siegel.

Empatia, teda vcítenie sa a pochopenie myšlienok, pocitov a potrieb druhých, je preukázateľne prospešná. Objavuje sa aj u zvierat a pravdepodobne ide o cenný stimul, ktorý pomáha prežiť v skupinách a je základom kvalitných medziľudských vzťahov.

Empatia je základ šťastia

Podľa amerického časopisu Inc. patrí empatia k najdôležitejším podnikateľským zručnostiam.

Citlivosť k potrebám druhých je tiež kľúčovou schopnosťou pre celkový pocit šťastia a sebavedomia.

Kniha Danish Way of Parenting, ktorá prednedávnom vyšla v slovenskom preklade Prečo sú dánske deti šťastné, venuje výchove k vciťovaniu sa do druhých ľudí celú kapitolu.

Dáni patria k najšťastnejším národom sveta a autorka knihy Jessica J. Alexanderová vidí ich spokojnosť najmä v špecifickej výchove.