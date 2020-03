Ako zastaviť negatívne myšlienky? Sedem techník, ktoré môžete vyskúšať hneď

Čo najhoršie by sa mohlo stať?

23. mar 2020 o 14:31 Michaela Žureková

Môže sa to začať zlým pocitom alebo myšlienkou. Možno sa zrazu stalo niečo, čo vás vyviedlo z pozitívne nastaveného kurzu dňa, pričom mohlo ísť o váš vzťah, prácu či financie. Alebo vás silno zasiahla negatívna správa zo sveta a začali ste pociťovať obavy. V situácii, keď celý svet čelí pandémii koronavírusu, by to nebolo nič prekvapivé.

Myšlienkové pochody sa v takom prípade zrazu obrátia do neželaného smeru a človek je na najlepšej ceste spadnúť do špirály negatívneho myslenia. Dotieravé negatívne myšlienky pritom môžu byť pre každodenné prežívanie toxické a narúšať zdravé fungovanie.

Problémom pritom nie je, že vás niečo na chvíľu rozruší, ale že neželaná udalosť ovplyvní celý váš deň, a spôsobí tak domino efekt ďalších negatívnych myšlienok. Má preto zmysel poznať spôsoby, ako ich zmiernite alebo úplne obídete.

Aj negativita má svoje hranice

V prvom rade treba povedať dôležitú vec, ktorú často zdôrazňujú aj psychológovia - negatívne pocity nie je dobré dlhodobo potláčať.

Človek by mal vedieť, že cítiť obavy, hnev alebo smútok je v poriadku, a mal by sám sebe dovoliť ich prežívať.

Problémom je, keď v nich zotrváva pridlho, alebo keď sa jeho myseľ na takéto myšlienky nekontrolovateľne upína.

Ak viete, že sa to týka aj vás, existuje niekoľko techník, ktoré môžete vyskúšať.

1. Rýchla zmena pozornosti

Od negatívnych myšlienok vás môže narýchlo oslobodiť, keď rozptýlite svoju myseľ niečím jednoduchým. V prvom rade sa však musíte zastaviť hneď, ako si uvedomíte, že od jednej negatívnej myšlienky prechádzate k ďalším a ďalším katastrofickým scenárom.

"Nadmerne sa sústreďte na svoje okolie, hľadajte vzory, ako napríklad päť vecí, ktoré majú modrú farbu. Alebo nájdite tri veci v tvare trojuholníka či desať rôznych typov látok," radí klinický psychológ Kevin Gilliland pre magazín Well and Good.

V momente, keď túto zmenu aplikujete, prestanete venovať sto percent vašej pozornosti negatívnej špirále. Ide o pomerne jednoduché rozptýlenie, ktoré dokáže byť v krátkodobom horizonte užitočné.