Zuzana Bobíková: Klasické módne reťazce už nenavštevujem

Vedie Slovak Fashion Council rozvíja módny ekosystém.

22. mar 2020 o 6:00 Barbora Rusňáková

Pri zrode Slovak Fashion Council stála Zuzana Bobíková v roku 2011 po boku módnej návrhárky Dany Kleinertovej. Minulý rok po nej prebrala žezlo a stala sa riaditeľkou organizácie.

Za deväť rokov od založenia spoločne stihli vytvoriť niekoľko nových a inovatívnych formátov, ktoré na Slovensku dovtedy neboli. Začali sa venovať ako prví výhradne kategórii módneho dizajnu, robiť konferencie o móde pre odborníkov Are You Ready? For Fashion a venovali sa im na menších workshopoch a individuálnych mentoringoch.

Priniesli formát dizajnérskych showroomov, kde sa módni dizajnéri prezentujú a predávajú svoje kolekcie širokej verejnosti, aj keď nemajú vlastný showroom či predajňu. Založili aj Letnú akadémiu módy.

Boli iniciátormi vzniku Fashion LIVE!. Ich najväčším projektom je aktuálne Módna mapa Bratislavy a mobilná aplikácia Fashion Map Slovakia. V klasickej papierovej mape aj v mobilnej aplikácii nájdete predajné a prezentačné miesta so slovenskou dizajnérskou módou.

Kedy ste sa začali zaujímať o módu a aká bola vaša cesta k slow fashion (pomalej móde), ktorou sa zaoberá Slovak Fashion Council?

Ako v prípade mnohých dievčat, aj mňa ovplyvnil spôsob obliekania mojej mamy. Bola vždy štýlová a upravená. Potom prišli moje prvé pokusy o uplatnenie sa v modelingu. Veľmi rýchlo som však pochopila, že ma omnoho viac zaujíma, čo sa deje okolo móla.

Našla som svoje zaľúbenie na druhej strane. Pochopenie a záujem o slow fashion prišiel u mňa ruka v ruke s prácou pre Daninu značku Dana Kleinert Design a následne, keď som začala spolupracovať s ďalšími dizajnérmi. Tu som sa dostávala hlbšie k procesom tvorby a vzniku odevov. Najviac sa toto pochopenie a uvedomenie prehĺbilo s informáciami o dosahu módneho priemyslu na globálne prostredie.

Posledným utvrdením boli osobné skúsenosti, keď som si od našich dizajnérov niečo kúpila a zaradila to do svojho šatníka. Spoznala som príbeh za každým kusom oblečenia, zažila kvalitu, pochopila pridanú hodnotu dizajnu a nadobudla pocit, že mám v skrini kúsky, ktoré tam budú do konca života, neodnesiem ich ani do sekáča, ani na swap. A možno ich raz bude nosiť aj moja dcéra.

Slovak Fashion Council zakladala Dana Kleinert. Kedy ste začali spolupracovať a prečo ste minulý rok prebrali vedenie organizácie?

Pri zrode organizácie sa Danka rozhodla, že aj na Slovensku potrebujú módni dizajnéri organizáciu, ktorá bude zlepšovať podmienky na pôsobenie na našom trhu a vytvárať príležitosti na rast.

V tomto období som s ňou spolupracovala na rozvoji a budovaní jej vlastnej značky a zhodli sme sa, že Slovak Fashion Council budeme tvoriť spoločne. Ona ako kreatívna časť a ja z marketingovo-biznisového pohľadu. Chceli sme našim návrhárom umožňovať širšie uplatnenie v zahraničí, keďže móda je globálnym biznisom.

Po prvých skúsenostiach sme zistili, že treba ísť o pár krokov späť a venovať sa vzdelávaniu, zlepšovať podmienky doma, podporovať mladých dizajnérov a až potom sa dá ísť konkurovať svetu.

Na to nadväzuje vízia, že chceme, aby boli podmienky na Slovensku v módnom segmente natoľko rozvinuté, aby mohli aktéri dlhodobo a udržateľne vytvárať zisk a mohli svoju prácu robiť kontinuálne. Chceme, aby sa stali významnou časťou kreatívneho priemyslu u nás.

Rovnako chceme budovať dobré meno našich návrhárov v zahraničí a byť kontaktným bodom pre ostatné módne a kultúrne inštitúcie vo svete. Chceme, aby bola móda súčasťou našej kultúry a aby spoluvytvárala našu identitu. Keď sa minulý rok rozhodla svoju energiu venovať politickej agende, spoločne sme sa rozhodli, že SFC ďalej povediem ja. Za túto príležitosť a obrovskú dôveru jej zo srdca ďakujem.

(zdroj: Petra Bošanská)

Žijeme v čase, keď ľudia bezhlavo nakupujú oblečenie, ktoré nepotrebujú, oblečú si ho zopárkrát a skončí v koši, v lepšom prípade ho posunú ďalej. Slováci sú oproti iným krajinám vraj oveľa šetrnejší. Ako to vyzerá s udržateľnou módou a fast fashion na Slovensku?

Presné čísla a štatistiky sú to, čo u nás chýba. V zahraničí je už dnes samozrejmé, že krajiny vedia, akú hodnotu má celý kreatívny priemysel v ich krajine, koľko HDP sa tvorí práve v odevnom, textilnom a kožiarskom odvetví, a tiež si vedia veľmi dobre vyhodnotiť zamestnanosť, dovoz, vývoz, ako aj hodnotu vplyvu na ich kultúru a komunikačnú hodnotu. Na Slovensku s týmito číslami ešte zápasíme.

Bohužiaľ, uprednostnili sa technické odvetvia, akými sú automobilový a strojársky priemysel, a pozabudlo sa, že práve kreatívny sektor je ten, ktorý krajine dlhodobo prináša rast a dokáže ekonomiku špirálovito rozvíjať.

To, čo máme v hlavách, nám nikto nevezme, ale ak nie sú v krajine podmienky na rozvoj malého a stredného podnikania, tak sa rozvíja pomaly, čo škodí. Naším cieľom je aj zber relevantných dát v sektore, aby sme dokázali lepšie argumentovať a hľadať príležitosti na podporu.

Čo si myslíte o fast fashion značkách, ktoré majú svoje miesto v módnom biznise?

Rýchloobrátkový tovar a medzi ním aj rýchla móda je tu ako protipól slow fashion. Je otázka, či má svoje miesto v ekonomike, lebo nadprodukcia je v súčasnosti obrovská a na našej planéte nežije toľko ľudí, koľko sa vyrába oblečenia.