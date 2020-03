Šesť zásad, ako efektívne pracovať z domu a nezblázniť sa

Nepracujte v pyžame a zostaňte v spojení s ostatnými.

17. mar 2020 o 14:11 Soňa Jánošová, Michaela Žureková, Martina Štérová

Práca z domu je za obvyklých okolností niečím, čo ľudia vnímajú ako výhodu. No vo chvíli, keď ide o nútený spôsob fungovania, človek zistí, že si vyžaduje svoje vlastné pravidlá.

Byť dlhšiu dobu zavretý doma v izbe a mimo kolektívu môže byť pre niektorých psychicky náročné. Najmä, ak sa ich nová pracovná rutina scvrkne na tri body - posteľ, chladnička, počítač.

Ako teda pracovať z domu efektívne, aby sme dokázali oddeliť voľný čas od pracovného? Je vhodné pracovať z postele? A čo robiť, keď sú doma aj deti? A ak pracujete z domu viacerí naraz?

Nastavte si režim

Niektoré štúdie v minulosti ukázali, že práca z domu môže byť v konečnom dôsledku efektívnejšia, ako práca v kancelárii.

Napríklad výskum vedcov zo Stanfordovej univerzity porovnával produktivitu zamestnancov call centra, ktorí pracovali z domu, a ich kolegov a kolegýň v kancelárii. Tí, ktorí pracovali z domu, boli o 13 percent produktívnejší.

Všetko však stojí na vašej motivácii a na režime, ktorý si nastavíte.

Zo začiatku vás môže zlákať nekontrolovateľná voľnosť, vďaka ktorej môžete spať dlho do poludnia, obedovať o tretej či večerať o desiatej a zaľahnúť až nadránom.

Môže to však negatívne pôsobiť na váš telesný a duševný stav, schopnosť koncentrácie a v konečnom dôsledku aj na pracovné výsledky. Poriadok je dôležitý aj v tom, ako trávite deň, kedy vstávate a chodievate spať.

Vytvorte si svoj vlastný rytmus a vstávajte v rozumnom čase. Prezlečte sa z pyžama a sadnite si k práci s pripraveným denným plánom, ktorý chcete splniť.

Snažte sa v chode udržať aj svoj stravovací a pitný režim, nevynechávajte raňajky a doprajte si čas na výdatný obed.

Oddeľovať pracovný čas od voľného je rovnako dôležité. Vymedzte si čas na prácu aj oddych, aby vás to neunavilo a zároveň bavilo.

Vytvorte si pracovný priestor

Ak chcete, aby práca z domu prebiehala efektívne, vytvorte si svoju kanceláriu priamo v pohodlí domova.

Čo áno a čo nie? Spravte si denný plán a držte sa ho

Na konci dňa sa sústreďujte na to, čo sa vám podarilo, nie na to, čo ste nestihli

Nesnažte sa pracovať bez prestávky, uškodí to vašej produktivite a naruší balans medzi prácou a oddychom

Nevyhýbajte sa komunikácii s kolegami či nadriadenými, zostaňte pre nich stále "viditeľní" aj na diaľku

Aby sa vám pracovalo dobre a mohli ste sa naplno sústrediť, neuškodí, ak si svoj pracovný stôl zveľadíte.

Práca si vyžaduje poriadok. Okolie počítača vymedzte len na predmety súvisiace s prácou.

Môže sa stať, že sa na stôl dostanú nechcené rušivé elementy ako hračky, oblečenie, tanier so zvyškami jedla a podobne.

Udržujte si na stole čistotu, eliminujte množstvo káblov a vytvorte si triediaci systém.

Potrebné je aj kvalitné osvetlenie a ergonomicky rozmiestnený nábytok. Venujte pozornosť svojej chrbtici a vyberte si správnu stoličku.

Efektivite pomôžu aj objekty „krásy“, ktoré prácu spríjemnia, skrášlia pracovný stôl a dodajú vám inšpiráciu. Umiestnite si naň napríklad kvet, fotografiu rodiny či priateľov alebo motivačné krédo.

Stanovte hranice

V súčasnej situácii vynútenej karantény je pravdepodobné, že ste v domácnosti aj s ostatnými členmi rodiny. Môže ísť o deti, ale aj o ďalších dospelých, ktorí potrebujú plniť svoje vlastné povinnosti.

Aby ste home office využili efektívne, stanovte si vzájomné hranice. Aj vaši blízki musia pochopiť, že hoci sedíte v izbe či pracovni, nemôžete sa im kedykoľvek venovať, pretože pracujete a potrebujete sa sústreďovať.

To dáte najavo napríklad tým, že keď vstanete, naozaj sa vychystáte, akoby ste išli do práce (hoci make-up, kravata či topánky na podpätku nie sú nutné) a určte si čas, v ktorý sa venujete povinnostiam, a v ktorý rodine.

Aj deti budú lepšie rešpektovať to, že pracujete vtedy, keď vás uvidia v pracovnom oblečení.

Ak z domu pracuje aj ďalší člen rodiny, vymyslite, kto bude mať v ktorej miestnosti pracovňu a ak ťo nejde oddeliť, môžete si ju podľa dohodnutého rozvrhu striedať.

Rovnako si dohodnite rozdelenie a striedanie ostatných povinností v domácnosti.

"Naplánujte si čas so svojou rodinou a čas pre seba," radí v časopise Harvard Business Review psychológ Steven Kramer. "Zapíšte si ho do svojho diára s takou vážnosťou, ako by ste si zapísali hocijakú pracovnú úlohu," dopĺňa.

Odporúča tiež, aby ste sa nenechali vyrušovať zvonením zvončeka pri dverách a ďalšími rozptýleniami, čo vám pomôže lepšie sa koncentrovať a na konci dňa aj rýchlejšie vystúpiť z pracovného módu.

Urobte program aj deťom

Keďže sú školy zatvorené, neostáva nič iné, ako byť doma aj s deťmi. Na to, aby ste dokázali pracovať, sa teda musíte vopred pripraviť. Urobte si časový rozvrh aktivít pre seba aj pre deti a zlaďte ich dokopy.

Viete, že v konkrétnom čase budete potrebovať pracovať intenzívne a nerušene? Naplánujte vtedy deťom pozeranie rozprávok alebo hru, o ktorej viete, že ich skutočne zaujme.

Na náročnú prácu si môžete vyhradiť aj čas poobedného odpočinku.

Naopak, ak potrebujete „len“ odpisovať na e-maily môžete deťom naplánovať aktivitu vo vašej prítomnosti ako kreslenie alebo hru, pri ktorej občas potrebuje pomoc.

Nezaškodí zapojiť aj ich do nejakej práce, ktorá vytvorí dojem, že robia niečo dôležité - ak sú staršie a majú na to schopnosti, môžu pre vás napríklad prepisovať nejaký zoznam a podobne.

V prípade, že z domu pracujete s partnerom či partnerkou obaja, snažte sa zladiť vzájomný rozvrh. Dohodnite sa napríklad, že sa pri deťoch budete po určitom čase striedať.

Robte si prestávky

Pre psychohygienu je dôležité sa počas práce na chvíľu aj zastaviť, rovnako, ako by ste to robili v kancelárii. V rámci rozvrhu teda pamätajte napríklad na prestávku na jedlo, no nemusí ísť len o ňu.

Niektoré štúdie ukázali, že produktivita súvisí s vhodným využitím prestávok.

Julia Giffordová zo spoločnosti Draugiem Group napríklad napísala o tom, ako ich firma zisťovala produktivitu svojich zamestnancov. Ukázalo sa, že tí najproduktívnejší pracovali nerušene okolo 52 minút a následne si dali zhruba 17-minútovú prestávku.

Počas nej pritom môžete robiť celkom obyčajné veci, hoci len pozerať sa z okna alebo si vypiť kávu.

"Mozog je ako hocijaký iný sval. Potrebuje si oddýchnuť. Choďte sa prejsť, zacvičte si, ponaťahujte svoje telo. Potom sa vráťte naspäť do práce," radí psychológ Kramer.

Zostaňte v spojení s kolegami a nadriadenými

Dlhodobý home office môže človeka frustrovať a tiež viesť k pocitu izolácie, zníženej produktivite a nedostatočnej motivácii.

Ak teda vaša práca za obvyklých okolností zahŕňa na dennej báze aj stretnutia s kolegami, vynasnažte sa neprestať s nimi úplne.

Pochopiteľne, mítingy či neformálne rozhovory by sa mali diať v online priestore, prípadne telefonicky. Dohodnite si s nadriadenými, kolegami a kolegyňami, klientmi či inými spolupracovníkmi pravidelné virtuálne rozhovory či videokonferencie.

Udržiavajte s nimi kontakt, rozprávajte sa o tom, na čom práve robíte a čo ste už splnili. Je to dôležité nielen pre vašu kariéru, ale aj pre psychickú pohodu.

