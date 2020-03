Joga, crossfit aj silový tréning. Päť online tréningov, ktoré zvládnete aj doma

Posilňovňa vo vlastnom dome.

17. mar 2020 o 11:47 Michaela Žureková

Aby sa ľudia čo najmenej zdržiavali vo veľkých skupinách a nešírili koronavírus medzi sebou, štát zatvoril okrem iných miest aj posilňovne a fitness centrá.

Cvičenie však netreba zanechať, práve naopak - posilňuje imunitu a udržiava človeka v celkovej kondícii.

V prípade, že ste v dobrovoľnej karanténe alebo pracujete z domu, pohyb môžete mať aj doma vďaka online cvičeniam. Ponúkame niekoľko tipov pre fanúšikov rôznych typov športov.

Gold Medals Bodies - vaše telo zvládne neuveriteľné veci

O GMB fitness ste možno ešte nikdy nepočuli, no len čo si pozriete ich videá, pochopíte, že ľudské telo dokáže fascinujúce veci.

Traja zakladatelia predvádzajú so svojou telesnou schránkou také kúsky, o ktorých by ste nepovedali, že zvládnete so svojím telom aj vy.

Na svojom webe ponúkajú tréningový program, pričom prvý týždeň je zdarma.

Niekoľko videí s tréningami nájdete aj na Youtube. Ukážu vám, ako zlepšiť ohybnosť, flexibilitu a kontrolu svojho tela, a to zrozumiteľne a jednoducho.

Niekedy pritom ide o základné pohyby ako lozenie, a možno dokonca zistíte, že stojku na rukách či mlynské koleso ste celý život robili zle. Autori GMB metódy tiež pripravili cvičenia pre pohybových začiatočníkov aj pre tých, ktorí sa chcú zbaviť rôznych bolestí.

video //www.youtube.com/embed/BB4aZ4vs6vU

Boho Beautiful - joga a pilates pre všetkých

Cestujú po svete, objavujú nové chute a na najrôznejších viac či menej exotických miestach cvičia jogu či pilates.

Juliana a Mark fungujú ako dvaja digitálni nomádi a zároveň na svojom Youtube kanáli ponúkajú návody, ako rozhýbať svoje telo - pre začiatočníkov aj pokročilých vo svete jogy a pilatesu.

Z domu si tak môžete precvičiť celé telo v krátkych desať či pätnásťminútových cvičeniach, ale aj v dlhších polhodinových. Na výber máte rannú jemnú jogu, ľahkú jogu na chudnutie, cvičenie pri bolestiach chrbta, ale aj celotelový pilates tréning a mnoho ďalších. Stačiť vám bude obyčajná karimatka.

video //www.youtube.com/embed/B1gEhSfFu2U

video //www.youtube.com/embed/TZxzFaSLj_Y

HIIT tréning aj pre lenivých

Inštruktorka a osobná trénerka Cori Lefkowith vedie svoj program cvičenia a výživy na stránke Redefining Strenght. Ponúka na nej aj voľné ukážky vysoko intenzívneho intervalového tréningu, teda HIIT, pri ktorom sa zapotíte.

Najlepšie na tom celom je, že Cori zostavila program podľa dĺžky cvičenia - 5, 10, 15 a 30-minútový tréning. Zacvičiť si teda môžete aj pomerne rýchlo, no účinne.

Čo určite poteší všetkých, ktorí chcú cvičiť doma, je, že k tomuto HIIT tréningu nebudete potrebovať žiadne špeciálne vybavenie.

video //www.youtube.com/embed/9SKCuFSlvzQ

Crossfit v malom priestore

Tréningy crossfitu obvykle zahŕňajú množstvo cvičebného náradia a človek si iba ťažko predstaví, ako ho cvičí v malom priestore.

Vynaliezavosť však nemá hranice.

Crossfit je takzvaný funkčný tréning, ktorý v sebe spája gymnastiku, rýchlosť aj silový tréning.

Máte doma aspoň jednu väčšiu miestnosť, prípadne garáž alebo viete vyjsť von do záhrady?

Na internete nájdete viacero tipov, ako ich využiť práve na crossfit.

Inšpiráciu ponúka napríklad fitnesska Kat Musni, ktorá vám ukáže tridsaťminútový tréning crossfitu. Stačí, ak máte doma pár činiek a chuť pustiť sa do cvičenia.

video //www.youtube.com/embed/5ROdxrdldWQ

Britská NHS, teda Národná zdravotná služba, na svojej stránke ponúka podrobné a nenáročné cviky pre ľudí podľa ľubovôle, ktoré môžu robiť mimo posilňovne.

Aj ľudia, ktorí nerozumejú po anglicky, podľa fotografického návodu pochopia, ako robiť cviky v domácom prostredí. Môžete skúsiť napríklad:



10-minútové kardio cvičenie

10-minútové cvičenie na tvarovanie tela

10-minútový tréning nôh, brucha a zadku

10-minútové cvičenie zamerané na brucho

10-minútové cvičenie zamerané na ochabnuté ruky