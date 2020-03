Vzťahy v čase korony: ako prežiť s rodinou doma aj odlúčenie od blízkych

Situáciu môžete brať ako príležitosť.

16. mar 2020 o 14:11 Michaela Žureková

Koronavírus netestuje iba zdravie, ale vzhľadom na obmedzenia, ktoré sa dotknú veľkej časti krajiny, aj naše vzťahy.

Nové pravidlá na jednej strane okliešťujú spoločenský kontakt, na druhej ho v rámci preventívnej karantény rodinným príslušníkom doprajú viac, než je pre nich obvyklé.

V jednej domácnosti trávia ľudia zrazu oveľa viac času. Či už preto, že pracujú z domu, alebo preto, že sa dobrovoľne rozhodli nevychádzať tak často von. To môže viesť k ponorkovej chorobe.

Karanténa môže mať navyše vplyv aj na páry, ktoré spolu nežijú a kladú si otázku, ako komunikovať, či sa stretávať a ako zvládnuť odlúčenie.

Najprv súdržnosť, potom ponorka

Razantnú zmenu životného štýlu a každodennej rutiny odporúčajú experti preto, aby ľudia čo najviac znížili pravdepodobnosť nákazy koronavírusom.

Táto zmena môže ukázať pravdu o medziľudských a partnerských vzťahoch a odhaliť veľa aj o nás samotných.

"Podobne ako na dovolenke, keď je rodina nonstop spolu, aj teraz je vysoké riziko partnerskej krízy. Na povrch vypláva pravda o tom, ako to naozaj máme nastavené, čo medzi nami funguje a čo nie. Môže prísť dusno, hádky, konflikty pre banálne veci a môžu sa objaviť akékoľvek príznaky ponorkovej choroby," vysvetľuje terapeutka a rodinná poradkyňa Radoslava Olajos.

Zo začiatku môže rodinu, respektíve partnerov v domácnosti stmeliť pocit spolupatričnosti aj pocit ohrozenia, stresu či paniky.

Tento súdržný mód však u ľudí nemusí vydržať dlho a po pár dňoch sa u nich môže objaviť pocit stiesnenosti, stereotypu, nudy či nervozity.

"Každý z nás potrebuje inú dávku blízkosti a potrebujeme sa aj od seba vzdialiť. Ak nerešpektujeme tieto naše vnútorné potreby, vzniká napätie z toho, že nemáme svoj priestor alebo, naopak, aj pocit opustenia, pocit, že sme zanedbávaní," hovorí Olajosová.

Odporúča, aby ľudia k sebe boli ohľaduplní a jeden druhého si vypočuli bez komentárov a poznámok, pretože pre mnohých je tlak, ktorý situácia so sebou prináša, náročný na zvládnutie. Môže ísť o pocit bezmocnosti, ale aj neistoty ohľadom finančnej stability.

Ako využiť spoločne strávený čas

Zvládnite situáciu doma nezabúdajte na humor a láskavosť

učte sa byť rozvážni, nereagujte hneď, dostaňte svoj hnev pod kontrolu

o tom, čo vás trápi, hovorte skôr, než vybuchnete, učte sa byť otvorení

nechoďte spať pohádaní, snažte sa nedorozumenie si vysvetliť

ak treba, na nejaký čas si oddeľte spálne, získajte svoj priestor, ale hľadajte aj spôsob, ako sa k partnerovi opäť priblížiť

dovoľte si vyjadriť svoje emócie a rešpektujte ich u toho druhého

nechajte si vzájomný priestor na súkromie a pokoj, predídete zbytočnému napätiu

podeľte si prácu v domácnosti, docieľte rovnováhu a spokojnosť

hrajte sa spoločenské hry, spoločne tvorte, varte, upravujte byt, zapojte do aktivít aj deti

nezabudnite na spoločné stravovanie a rozhovory bez mobilov

dohodnite si pravidlá a režim, ako budete doma fungovať, zapojte do nich aj deti

Niektoré zahraničné médiá, ktoré sledujú spoločenskú situáciu ovplyvnenú koronavírusom, si už všimli rôzne formy, ako sa karanténa odráža na medziľudských vzťahoch.

Portál Politico napríklad informuje, že ľudia v Taliansku sa museli naučiť "novým pravidlám lásky" a neprejavovať ju dotykmi, bozkami a objatiami natoľko, ako boli doteraz zvyknutí.

Čínsky Global Times zase informuje, že úrady v niektorých mestách sú zaplavené žiadosťami o rozvod. Dôvodom má byť práve koronavírus.

"Dôsledkom epidémie bolo, že mnohé páry boli spolu doma už viac ako mesiac, čo viedlo ku konfliktom. Keď k tomu pridáme fakt, že úrad bol mesiac zatvorený, po otvorení sme zaznamenali akútne sa zvyšujúci počet rozvodov," cituje Global Times úradníka z mesta Si-an.

Nadmerne strávený spoločný čas môže mať vplyv aj na slovenské rodiny.

"Zvykli sme si unikať pred tým, čo nám je nepríjemné. Do práce, za kamarátmi, za zábavou, do krčmy, do mobilu," hovorí Olajosová.

Keďže teraz budú ľudia mnohým situáciám nutne vystavení a možnosti úniku sa zredukujú, môžu sa podľa nej prejaviť aj rôzne emócie, stavy a drámy.

"Táto situácia ich však môže naučiť trpezlivosti a vytvára príležitosť na mnohé zmeny. Mali by sme ju využiť. Ľudia získali čas na seba. Môžu byť spolu, porozprávať sa, tvoriť, vzájomne sa obohatiť. Možno budú prekvapení, koľko sa dozvedia o partnerovi aj sebe. Je to príležitosť tráviť čas tak, ako ho trávili naši rodičia pred mnohými rokmi," hovorí terapeutka.

Odporúča tiež, aby ľudia spoločne strávený čas využili na to, aby sa o členov rodiny zaujímali, venovali im pozornosť a uistili ich, že im na nich záleží a že sú v bezpečí.

"Treba presunúť pozornosť z toho, čo nás znepokojuje, na to, čo nám robí dobre a prospieva nám. Spoznajme, čo náš partner alebo partnerka potrebuje, využime spoločne strávený čas na zlepšenie vzťahu a prekonanie toho, čo náš ťaží a trápi," radí Olajos.

Vydrží vzťah odlúčenie?

Okrem toho, že niektorých členov rodiny donúti karanténa tráviť viac času spolu, iné rodiny a páry rozdelí. To sú napríklad aj prípady, keď pár spolu ešte nežije v jednej domácnosti a nechce či nemôže sa stretávaním vystavovať riziku.

Podľa Olajosovej by si takíto ľudia mali prejavovať záujem a tiež lásku aj na diaľku, a ak je to možné, ostať v dennom kontakte. "Treba sa podporovať v ťažkých chvíľach. Kvalitný vzťah vydrží aj odlúčenie, lebo keď sa chce, vždy sa nájde spôsob, ako v kontakte zostať," myslí si terapeutka.

Odlúčenie podľa nej preverí našu mieru závislosti, ale aj silu vzťahov.

Zdravotníci tiež varujú, že by sa ľudia mali vyvarovať dotykov či bozkov, pretože zvyšujú riziko nákazy.

Ak teda nežijete so svojím partnerom, partnerkou alebo iným členom rodiny v jednej domácnosti a chcete sa stretnúť, preventívne opatrenia sú na mieste. Najmä, keď si nie ste istí, či sú naozaj úplne zdraví.

"Bozkávanie je pravdepodobne najúčinnejšou cestou, ako sa vírus rozširuje. A hoci sa ochorenie Covid-19 zrejme neprenáša sexuálnym stykom, už samotný sex predstavuje blízky kontakt. Dýchate na seba, veľa sa dotýkate," upozornila v rozhovore pre Vox Anna Muldoonová, bývalá vedecká poradkyňa na americkom ministerstve zdravotníctva a výskumníčka infekčných chorôb.

Izolácia negatívne zasahuje psychiku

Izolácia a obmedzený spoločenský kontakt môžu byť prospešné, ak chceme zastaviť šírenie vírusu, no podľa odborníkov majú aj dosah na emocionálny a psychický stav človeka.

"Opatrenia sú nutné, no pravdepodobne vytvárajú pocit izolácie a tiež úzkosti, ktoré živia aj sociálne médiá a dezinformácie. Odopierajú ľuďom rozhovory, vzťahy a intimitu," povedala pre Politico neapolská psychoanalytička Caterina Scafariello.

Trpieť môžu aj deti, ktoré zrazu nie sú v prostredí priateľov, spolužiakov a učiteľov v škole. Tie najprv izoláciu vnímajú ako dôvod na radosť, pretože ju chápu ako prázdniny, no po čase sa u nich môže prejaviť pocit úzkosti a obáv.

Negatívny vplyv na psychiku môže mať spoločenská izolácia aj u tých ľudí, ktorí sú zdraví. Po čase môžu ľahko prepadnúť pocitom paniky a strachu z vychádzania von.

Vhodné je teda využiť všetky možnosti, ktoré nám ponúka moderná doba a aj vlastná situácia.

V časoch koronavírusu sa odporúča zostať v kontakte s vonkajším svetom prostredníctvom sociálnych sietí, telefonátov, skypu. S rodinou si napríklad môžete vytvoriť spoločnú chatovú konverzáciu a pravidelne komunikovať v dohodnutom čase.

Hoci nie je vhodné vychádzať von, ak žijete v dome a máte okolo seba susedov, môžete sa rozprávať vonku v dostatočnej vzdialenosti. "Aj tento typ kontaktu môže byť nápomocný," hovorí klinická psychologička Laurie Fergusson.

Odborníci odporúčajú aj kontaktovať sa s priateľmi a známymi, na ktorých obvykle nemáme čas, vyhľadať si podujatia, ktoré sa konajú online, alebo požiadať svoju komunitu o naživo streamované mítingy.