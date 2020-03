Preslávila ho podprsenka pre Madonnu. Jean-Paul Gaultier končí s módou

Ako vyzerala jeho cesta k sláve?

7. mar 2020 o 7:00 Martina Štérová

Prehliadku v úvode poňal ako vlastný pohreb. Na ponuré mólo vystúpili muži nesúci rakvu a modelky v smútočnom oblečení, no po otvorení rakvy sa začala bujará oslava tvorby Jean-Paula Gaultiera.

Bola to jeho posledná kolekcia haute couture šiat na sezónu jar/leto 2020, ktorou prehliadkovým mólam zamával na rozlúčku 22. januára 2020 v Paríži.

Svet módy so svojím štýlom vysokého krajčírstva okupoval päťdesiat rokov.

Nemá sa na čo sťažovať

Kolekcia bola prierezom histórie jeho najtypickejších módnych prvkov – nechýbali námornícke motívy a pásiky, latex či metalický korzet pripomínajúci ikonickú „cone“ podprsenku s ostrými hrotmi s korzetom, ktorý ušil v roku 1990 pre speváčku Madonnu na koncertné turné Blonde Ambition.

„Je to už dlhý čas a nemám sa na čo sťažovať. Ale je čas si trochu oddýchnuť. Nemôžem však prestať pracovať. Chcem skôr robiť niečo nové. Rád by som robil svoje Fashion Freak Show, chcel by som vytvárať zážitok. Nie je to také vzdialené od módy. Chcem módu robiť ďalej, no nie tak ako doteraz,“ povedal návrhár počas svojej rozlúčky.

Fashion Freak Show je umelecké predstavenie postavené na šialených kostýmoch, tanci, divadle a cirkusových číslach, kabarete, ale najmä zábave.

Predstavením rozpráva šesťdesiatsedemročný Jean-Paul Gaultier svoj vlastný príbeh, prerod z obyčajného chlapca z predmestia na svetom milovaného a obdivovaného návrhára.

Jean-Paul Gaultier s účinkujúcimi z Fashion Freak Show (zdroj: SITA)

Začalo to plyšovým medveďom

V priebehu päťdesiatich rokov vytvoril dizajnér, rodák z Paríža, množstvo nezabudnuteľných a často veľmi odvážnych modelov pre mužov aj ženy.

O jeho vplyve na svet módy nemožno pochybovať. Ako dieťa trávil veľa času so svojou babičkou a obzeral si jej šatník.

Najviac ho vraj fascinovala spodná bielizeň a korzety. K tým vo svojich kolekciách často inklinoval a vytvoril korzety na stovky spôsobov. V škole nebol obľúbený, nevynikal v žiadnom z predmetom, snažil sa byť skôr neviditeľný. Často si však kreslil.