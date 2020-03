Čím potešiť ženy na MDŽ? Tipy na zmysluplné a nápadité darčeky

Sedem odporúčaní, čo darovať k MDŽ.

5. mar 2020 o 20:00 Michaela Žureková

Hoci by mal byť Medzinárodný deň žien predovšetkým pripomienkou boja za emancipáciu, rovnoprávnosť, volebné právo a slušné pracovné podmienky žien, v našich končinách sa skôr spája so spomienkou na komunistické oslavy spred roka 1989.

Ženy zvyknú byť zahŕňané pozornosťou a dostávajú kvety či iné pozornosti. Napriek pôvodne inému významu tohto dňa je milým gestom, ak ukážeme, že sme si na ženy v našom okolí spomenuli.

Ak chcete nejakú obdarovať, no zároveň by mal mať váš darček hlbší zmysel a určitú originalitu, ktorá siaha ďalej ako ku kytici karafiátov, ponúkame niekoľko tipov.

Kniha pre budúce podnikateľky

Chcete svoju kamarátku, partnerku či mamu povzbudiť k tomu, aby rozbehla vlastný biznis? Aj na Slovensku máme úspešné ženy, ktoré by ich mohli inšpirovať v akomkoľvek odvetví. Darujte im k MDŽ napríklad knihu o tom, ako sa pustiť do podnikania či ako rozbehnúť vlastný blog.

Tipy: 49 hrdiniek slovenského biznisu - Ivica Ďuricová; od 14,12 eur

Blog za milión - Natasha Courtenay-Smith; od 4 eur

49 hrdiniek slovenského biznisu (zdroj: Podnikajte.sk)

Fair trade čokoláda alebo káva

Čokoláda či káva ako dar sú skôr klasika, ak chcete, aby bol aj zmysluplný, siahnite po takých výrobkoch, ktoré majú označenie fair trade.

Znamená to, že tí, ktorí ho produkovali, či už ide o ženy alebo mužov, dostali férovo zaplatené a nie sú vykorisťovaní. Pôjde teda o darček, ktorý poteší chuťové bunky, no zároveň podporí aj producentov, ktorí si to zaslúžia.

Tip: Bio a fair trade horká čokoláda - 6 eur

Ilustračné foto (zdroj: Pixabay.com)

Wakivaky

Wakivaky je značka s environmentálnym a sociálnym rozmerom, ktorú v roku 2014 založila Dominika Podolanová. Upcykláciou vyrábajú krásne ruksaky, tašky či ľadvinky z textilného odpadu a aj ďalšie produkty na každodenné použitie.

Produkty ručne šijú ženy z rôznych kútov Slovenska s rôznymi životnými príbehmi. Mnohé sú na dôchodku alebo sú zdravotne znevýhodnené. Ich kúpou tak nielen potešíte vám blízku ženu, ale podporíte aj tvorkyne.

Tip: Vak Black Sheep - 35 eur

(zdroj: Wakivaky)

Vytlačená spomienka

Ak máte s obdarovanou ženou príjemnú spomienky alebo zážitok, ktorý je zvečnený aj na fotografii, pekným darom môže byť fotka vytlačená na kvalitnom papieri. Môžete jej nechať vytvoriť napríklad poster na stenu a zarámovaný obraz.

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash / Sylwia Pietruszka)

Kúpte strom

Pre environmentálne zamerané ženy je jedným z najviac nápaditých darčekov, ak im nimi pomôžete podporiť prírodu. Ide síce o finančne náročnejší, no o to hodnotnejší dar.

Napríklad Lesoochranárske zoskupenie VLK už niekoľko rokov ponúka možnosť kúpiť si vlastný strom. Ide o zbierku, ktorej cieľom je pomôcť VLK-u vykúpiť čo najviac hektárov lesa v okolí Vlčej. Tie budú súčasťou rezervácie a bezzásahovej zóny a váš strom sa nestratí v mori ďalších, bude mať presné označenie.

Tip: Kúp si svoj strom - 50 eur

Ilustračné foto. (zdroj: Pexels.com)

Oblečenie, ktoré pomáha

Niektoré ženy poteší aj kúpa oblečenia. Second hand NOSENE, ktorý má svoju pobočku v Bratislave a v Banskej Bystrici, je dobrou voľbou, ak chcete svojou kúpou aj pomôcť.

Výťažok zo zisku totiž obchod venuje občianskym združeniam, ktoré pomáhajú týraným ženám. Môžete si vybrať z ponuky v e-shope, ale napríklad kúpiť aj darčekovú poukážku.

Tip: Darčeková poukázka NOSENE - od 10 eur

(zdroj: Nosene)

Kytica trochu inak

Možno by ste chceli siahnuť po klasike - vbehnúť do kvetinárstva a vybrať kyticu, ktorá by na MDŽ urobila radosť. Klasické kvety však vo váze po pár dňoch zvädnú a nie vždy si ich človek dokáže naplno užiť.

Snahu aj originalitu môžete ukázať ručne robenou kyticou. Na výber máte napríklad sladké kytice a ovocné kytice na maškrtenie, ale aj bylinkové, ktoré sa dajú použiť pri varení v kuchyni.

Postupy, ako na to, nájdete na stránke Artmama.sme.sk:



Ako vyrobiť jedlú kyticu z byliniek

Ako vyrobiť kyticu zo sladkostí a čokolády