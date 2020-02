V sieti hrala dvanásťročné dievča: Muži nami manipulovali, mala som aj nočné mory

Sabina Dlouhá rozpráva o zákulisí filmu.

25. feb 2020 o 6:00 Michaela Žureková

Dokumentárny film V sieti režisérov Víta Klusáka a Barbory Chalupovej otvoril šokujúcu tému o sexuálnych predátoroch na internete.

Tri dospelé herečky sa v ňom vydávali za dvanásťročné dievčatá a stali sa volavkami pre mužov všetkých vekových kategórií, ktorí im písali, posielali im porno, vlastné fotografie a videá, na ktorých masturbujú, žiadali od nich, aby sa vyzliekali pred kamerou.

Herečka SABINA DLOUHÁ (20) opisuje, koľko mužov ju počas natáčania oslovilo, aké bolo stretnúť sa s predátormi zoči-voči a prečo musela vyhľadať pomoc psychologičky. "Stále som mala na pamäti, že keď si predátor práve píše alebo volá so mnou, tak chránim dievča alebo chlapca, ktorému by to robil namiesto mňa," hovorí.

Bolo náročné dostať sa presvedčivo do roly 12-ročného dievčaťa? Ako ste sa na to pripravovali?

Navštívila som svoju bývalú základnú školu, kde mi umožnili, aby som so siedmakmi sedela na hodine a bola s nimi aj cez prestávku. Trávila som v ich spoločnosti čo najviac času, bola som s nimi aj v škole v prírode. Snažila som sa prejsť ich svetom, zistiť, s čím sa stretávajú.

Mala som výhodu, že aj moja sesternica bola v tom veku, takže aj ona ma vtiahla do deja. Ukázala mi, kto sú obľúbení Youtuberi a Tiktokeri, a ja som zistila, že som totálne mimo, nikoho z nich som nepoznala.

Začali ste potom aj premýšľať ako dvanásťročná?

Myslím si, že áno. Keď sme boli na natáčaní, s dievčatami sme sa tak niekedy správali, aj keď sme už nemuseli. Občas sme “blbli” a bolo to uvoľňujúce. Vít s Bárou (režiséri Vít Klusák a Barbora Chalupová, pozn. red.) nás napomínali, že teraz musí byť ticho, a my sme tam tancovali.

Vraj ste sa v mladšom veku tiež stretli s internetovým predátorom. O čo presne išlo?

Mala som dvanásť alebo trinásť rokov, ale nebolo to v takej miere, ako vo filme. Objavilo sa to u nás na základnej škole. Išlo o chlapa, ktorý obťažoval moju spolužiačku.

Ona sa mu potom stratila na internete, jej rodičia to stopli.

No ten chlap kontaktoval všetky jej kamarátky z Facebooku vrátane mňa. Písal nám, či o nej niečo nevieme a postupne sa začal vypytovať aj na nás, aké máme doma zvieratko a tak podobne.

Ja som mala veľmi prísnych rodičov, počítač mi dovoľovali len na hodinu denne a Facebook mi mama oficiálne dovolila až v pätnástich, takže som ho mala vytvorený tajne. Chcela som zapadnúť medzi spolužiakov.

Keď ste začali natáčať dokument a muži vám začali posielať všetky tie správy a fotografie, bolo to po prvýkrát?

Áno, prvýkrát to bolo v takej extrémnej miere. A veľmi ma prekvapilo, ako rýchlo sa to všetko zvrtlo.

Ako rýchlo sa prvé vety zmenili na niečo obťažujúce alebo so sexuálnym podtónom?

Niekedy to nebola ani minúta, išlo o sekundy. Najprv prišla pekná správa a hneď ďalšia mala sexuálny podtext. Keď som robila svoj prvý skype hovor, nečakala som, že ten chlap na mňa okamžite zapôsobí ako autorita.