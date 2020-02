Producenti ju dopovali drogami. Judy Garland musela fungovať ako hodinky

Život jej riadila matka aj filmové štúdio.

9. feb 2020 o 6:00 Martina Štérová

Frances Ethel Gummová nie je meno, ktoré by bolo verejnosti známe. S týmto menom prišla na svet Judy Garland, ktorá sa pod svojím umeleckým menom premenila na jednu z najžiarivejších hviezd Hollywoodu.

Zaplatila však za to vysokú daň. Jej život mal veľmi prudký priebeh, všetko v ňom ju postretlo až príliš zavčasu a skončil v roku 1969, keď mala umelkyňa 47 rokov. Za ten čas zažila množstvo tragédií a bolesti.

Dieťa ambicióznej matky

Na javisku sa objavila už ako dvojročná, spolu so svojimi dvomi sestrami, Susie a Jimmie. Ako trinásťročná podpísala zmluvu na prvý film, ako dvadsaťročná už mala na konte niekoľko filmov a aj Oscara za jednu z najslávnejších rolí vo filme Čarodejník z krajiny Oz (1939).

Preslávila sa v ňom aj krásnou piesňou Somewhere over the rainbow, ktorá bola smutná a krásna zároveň a stala sa jej symbolom.

Výrazný podieľ na jej tragickom osude mala aj jej matka, Ethel Gummová.

Ethel patrila k ženám, ktoré túžili zo svojich detí vytvoriť superhviezdy. Svoje dcéry odmalička tlačila do sveta šoubiznisu, ale najmä v Judy videla najväčší potenciál.

Aby sa Judy po koncertoch vyspala, už ako desaťročnej jej mama dávala lieky na spanie, za čo ju neskôr Judy nenávidela. V interview v roku 1967 s Barbarou Waltersovou ju nazvala krutou javiskovou matkou.