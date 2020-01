Kde sa rodinám žije najlepšie? Bratislava to nie je, ukazuje štúdia

Najlepší život je v Helsinkách, najhorší v Istanbule.

24. jan 2020 o 15:11 Soňa Jánošová

Najdostupnejšie bývanie poskytuje rodinám nemecké mesto Essen. Najviac zábavy deťom ponúka Los Angeles a najlepšie vzdelanie môžu získať v Singapure.

Ak vám záleží na tom, aký vzduch s rodinou dýchate, mali by ste sa presťahovať do Honolulu, no ak sa chcete vyhnúť najnebezpečnejšej lokalite, určite nechoďte do Mexiko City.

Aj tieto výsledky vyplývajú z veľkej štúdie, ktorú prednedávnom zverejnila spoločnosť Movinga, ktorej úlohou bolo nájsť najlepšie mesto pre rodinný život.

Bratislava sa v ňom celkovo ocitla až na 113. mieste, v niektorých kategóriách však dosahovala nadpriemerné výsledky.

Najlepšie sa rodinám žije v Helsinkách

Štúdia najskôr vytipovala 150 miest z rôznych krajín sveta, a potom z dostupných dát, národných a medzinárodných štatistík podrobne analyzovala viaceré aspekty, ktoré ovplyvňujú rodinný život.

Na základe nich tak zostavila rebríček najlepších a najhorších miest pre rodinný život.

Spoločnosť brala do úvahy napríklad možnosť kvalitného vzdelania, prístup k lekárskej starostlivosti, čistotu ovzdušia, zamestnanosť, ale aj rodinnú politiku krajiny, v ktorej sa mesto nachádza.