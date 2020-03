Prečo ľudia v dobrých vzťahoch podvádzajú? Odpovede na otázky o nevere

Rozhovor s terapeutkou o nevere.

5. mar 2020 o 6:00 Washington Post, Lisa Bonos

Prečo ľudia podvádzajú a ako páry dokážu prekonať neveru a vyjsť z nej posilnené? Esther Perelová sa týmito a aj ďalšími otázkami zaoberala počas svojej práce párovej terapeutky, autorky a moderátorky podcastov.

Jej nová kniha The State of Affairs skúma neveru z rôznych hľadísk – osoby, ktorá podvádza, osoby, ktorá bola podvedená a aj tretiu stranu. Snaží sa v nej porozumieť tomu, ako je možné moderné vzťahy viac upevniť.

Ako sa môže stať, že ľudia v dobrých a šťastných vzťahoch partnera podvedú?

Je možné, že to nemá nič spoločné s ich vzťahom. Ľudia za mnou prídu a hovoria mi: „Milujem svojho partnera a mám pomer.“

Prednedávnom som sa napríklad rozprávala so ženou, ktorá trpí rakovinou. S kým má pomer ona? S osobou, ktorá jej pomáha vrátiť sa do bežného života.

Povedala mi: "Zistila som, že som doňho ponorená, cítila som sa s ním plná života. Keď som bola s ním, bola som plná elánu, lebo mi pomáhal, aby mi bolo lepšie."

Nie všetky aférky sú symptómom problémov v manželstve, i keď by sme si to tak radi mysleli. A taktiež nie sú symptómom problematických ľudí. Sú vyjadrením ľudí, ktorí niečo hľadajú.

Prečo ľudia nevedia nájsť spomínaný elán so svojimi partnermi, ktorí ich už tak dobre poznajú?

Pretože ten partner bol s vami každý deň v nemocnici, ten partner je tým človekom, ktorý sa o vás bojí, s tým partnerom ste sa zhovárali o tom, že možno umriete.

Ten partner urobil všetko preto, aby vám pomohol najlepšie, ako sa dá, a vy sa nemôžete pred neho postaviť a na všetko len tak ľahko zabudnúť. Aférky sú utopické príbehy, ktoré žijú mimo vašich reálnych životov.

Existuje spôsob, ako sa pred týmito pocitmi vo vzťahu ochrániť?

Jedna z najdôležitejších vecí vo vzťahu je naozaj to vyriešiť. Prísť na to, ako sa to stalo.

Čo to pre nás znamená? Existuje niečo, čo sme mohli urobiť inak, čo som ja mohol /mohla urobiť inak? Alebo to išlo úplne mimo nás? Niekedy je pre ľudí veľmi náročné čo i len predstaviť si to.

Keď máte takúto skúsenosť, nejde vždy nevyhnutne o to byť s niekým iným. Ide o to, že vy ste ten druhý alebo druhá. Nie je pre vás nič horšie ako iná verzia vás.