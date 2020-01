Chceme všetko, o sebe nevieme nič. Na vzťahy však škola neexistuje

Na začiatok by stačila matematika.

23. jan 2020 o 6:00 Michaela Žureková

Život nás naučí. Veľa vecí, ktoré by sme chceli a ešte viac takých, ktorým by sme sa radšej vyhli. V niektorých momentoch nie je hanbou sa tým chváliť, v iných by to vyznelo smiešne.

Samozrejme, nikto by nechcel, aby ho operoval lekár alebo mu v byte prerábal rozvody elektrikár, ktorý sa bude oháňať diplomom s potvrdením školy života.

No tá jediná zatiaľ rozhodne získava prvenstvo, ak ide o vzťahy.

To, ako v nich existovať, komunikovať, ako ich budovať, udržiavať a hýčkať, nás naučí len pohľad do vlastnej rodiny či blízkeho okolia a osobné skúsenosti.

Alebo aj nenaučí. A o tom tento smutný fakt tak trocha je.