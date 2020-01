Ak ste rodič, malo by vám na sebe záležať. Čo potrebujete vedieť o psychohygiene?

Poradíme, ako sa vyhnúť vyhoreniu.

22. jan 2020 o 15:35 Soňa Jánošová

„Viem, že to znie čudne. Ale keď som sa domov vrátila po ťažkom dni z práce, zapla som naprázdno mikrovlnku na päť minút. Moje deti vedeli, že to znamená, aby mi dali päť minút na to, aby som si vyzliekla kabát, išla do kúpeľne a nadýchla sa, než ma začali bombardovať otázkami a požiadavkami. Naozaj to pomohlo," uvádza na Facebooku čitateľka Huffington Post Carolynn Robertsová.

Podľa čitateľky toto riešenie nebolo prehnané, deti ho rešpektovali. "Pochopili to lepšie, ako keby som im nekonkrétne povedala, aby mi dali minútku,“ podelila sa so svojou skúsenosťou.

Aj ona reagovala na výzvu magazínu hovoriť o tom, ako rodičia pri deťoch praktizujú psychohygienu.

Aj mamy a otcovia môžu vyhorieť

Súvisiaci článok Vyhorená mama: Materstvo dokáže byť vyčerpávajúce Čítajte

Rodičia, najmä zamestnané matky, majú skutočne počas dňa len minimum času na to, aby sa venovali samy sebe, sústredili sa na vlastné pohodlie alebo myšlienky.

Stanoviť presné vyčíslenie toho, koľko majú rodičia času len pre seba, nie je jednoduché, pretože „svoj“ čas vníma každý človek inak.

Menšie prieskumy, o ktorých pred časom informovali médiá, však hovoria o priemernom čase 32 minút, niekedy dokonca len len 17-tich minútach.

Rodičovstvo je pritom náročnejšie ako v minulosti. Komunity a viacgeneračné rodiny sú raritou, pribúda detí so špeciálnymi potrebami a zvyšuje sa aj spoločenský tlak na „správnu“ výchovu.

Rodičom viac ako kedykoľvek predtým hrozí vyhorenie. Čo by ste mali o psychogyhiene vedieť, ak ste rodičia?