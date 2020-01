Vzťahová terapeutka: Dobrý vzťah nie je o nájdení toho osudového, treba spoluprácu

Mária Kubišová hovorí, že život a realita vzťah preveria.

22. jan 2020 o 5:58 Michaela Žureková

Mária Kubišová má za sebou pätnásť rokov výcviku v psychoterapii a v rámci súkromnej poradenskej praxe sa zameriava okrem iného na párovú a vzťahovú terapiu. "Môžete si na začiatku vzťahu povedať, že budete spolu až do smrti, budete mať štyri deti, dom a bernardína. Je fajn sa rozprávať o predstavách a víziách, no napriek tomu sa vám to v realite nemusí spolu dariť," hovorí.

V rozhovore sa dočítate aj:

ako vyzerá zdravý vzťah a prečo v každom partnerstve niečo chýba

prečo očakávame, že nám partner bude všetkým a naplní všetky naše potreby

aký pocit by sme mali mať, keď fungujeme v kvalitnom vzťahu

prečo nie je vzťah o osudovosti, ale o spolupráci

Keď za vami chodia ľudia s problémami vo vzťahoch, snažia sa nájsť kľúč k tomu, aby pochopili, čo je to zdravý vzťah?

Nevídam veľmi, že by práve toto chceli pochopiť. Skôr prídu v čase, keď je im vo vzťahu ťažko a chceli by v prvom rade vyriešiť konkrétny problém.

Motív, prečo prídu, je väčšinou taký, že majú vzťahovú krízu alebo je to niečo, čo sa kríze podobá. Chcú riešiť, že sa nemajú dobre, hádajú sa, vzďaľujú sa, nespia spolu, prežili neveru. No túžba po zdravom vzťahu sa u nich vyvíja až postupne.

Dá sa vôbec definovať, čo je to zdravý vzťah?

Asi je to pre každého niečo iné. Povedala by som, že zdravý vzťah je taký, kde si zúčastnení dokážu napĺňať svoje potreby, sú v pokoji a harmónii. No veľa ľudí by to asi zadefinovalo podľa toho, ako to vidia oni.

Majú ľudia povedomie o tom, ako na vzťahoch pracovať? A chcú to vôbec?

Niekedy mám pocit, že ich problémy by sa dali celkom ľahko vyriešiť, ale bez tohto povedomia sa im to nedarí hoci sú to vzdelaní a inteligentní ľudia.

Často nemajú základné komunikačné zručnosti, nevedia, ako sa rozprávať, ako vytvárať otvorenosť, blízkosť, teda v podstate to, ako vzťahy budovať.

To ma dosť mrzí, aj keď už rokmi práce beriem ako fakt, že povedomie ľudí o tom, ako sa správať vo vzťahu, je nízke a to, ako dobre žiť vo vzťahoch, vie len málokto.

Na školách sa to neučí, ľudia niečo odpozerajú z toho, čo vidia v rodine, a potom buď robia to isté, alebo chcú robiť niečo práve naopak.

No uvedomujem si, že môj názor môže byť ovplyvnený aj tým, že za mnou prídu práve takíto ľudia, lebo tí, ktorí to všetko ovládajú, sa do krízovej situácie dostanú menej často.

Hovorí sa, že ľudia dnes majú prehnané očakávania od svojich partnerov. Chceme, aby nám boli všetkým, dobrým milencom, priateľom, dôverníkom, pomocníkom, aby zvládali to či ono, aby nám naplnili všetky naše potreby. Sú tieto očakávania vo vzťahu správne?

Očakávania vo všeobecnosti nie sú niečo, čo pomáha. Ale áno, v dnešnej dobe je to tak. Chceme, aby bol partner multifunkčný, zasýtil všetky naše potreby, a to sa reálne nedá.

Aj toto je jedna z vecí, ktorú si ľudia neuvedomujú, teda to, že život si jednoducho musíme napĺňať z rôznych zdrojov.

Hoci je partnerstvo dôležité, nielen ono nás môže naplniť. Máme aj vlastné osobné ciele, ambície a potreby, ktoré vzťah ako taký nemôže zasýtiť všetky.

Žijeme v dobe, keď už nie sme tak veľmi obklopení veľkou rodinnou komunitou, ktorá nám vedela naplniť rozličné potreby. Keď teraz fungujeme v domácnostiach iba s jednou osobou, chceme, aby to všetko zastúpila. Nemôže to byť aj tým?