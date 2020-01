Extrémne vysoké legíny, pastely a ekológia: Aké trendy čakajú športovú módu?

Rozvoj športovej módy bude napredovať.

18. jan 2020 o 6:00 Martina Štérová

Športové oblečenie preniklo už v minulých rokoch do každodenného života. U ľudí rastú ašpirácie vo wellness oblasti, menia pojem luxusu a nanovo ho definujú v rôznych oblastiach života. To aj v súvislosti s takou praktickou činnosťou, akou je cvičenie.

Mikiny a legíny sme začali nosiť na nákupy či brunch s priateľmi alebo prechádzku s rodinou. Pohodlnosť športových podprseniek spravila z tejto spodnej bielizne ideálnu náhradu nekomfortných podprseniek s kosticami.

Oblečenie na šport už nekupujeme len s dôrazom na jeho funkčnosť, ale čoraz viac zákazníkov prihliada aj na jeho vzhľad či špecializáciu.

Ako sa správajú nakupujúci

Globálna módna platforma na vyhľadávanie Lyst.com začiatkom roka 2020 uverejnila veľkú analýzu, v ktorej zhrnula najnovšie tendencie správania zákazníkov a trendov, ktoré nás v oblasti „aktívnej“ módy čakajú.

Zmonitorovala správanie viac ako 104 miliónov ľudí pri online nákupoch na stránkach približne 12-tisíc značiek a internetových obchodov.

Tak zistila, akým smerom sa budú vyvíjať trendy v „aktívnej“ móde na šport, ktorá však bude nositeľná aj počas bežných dní ako komfortnejšia a funkčnejšia alternatíva každodenného oblečenia.

Tvarovacie oblečenie je späť

Tvarovanie, zužovanie, nadvihovanie, spevnenie, to všetko sú vlastnosti, ktoré zákazníci v posledných mesiacoch vyžadujú od oblečenia na cvičenie.

Najmä ženy uprednostňujú legíny, ktoré dokážu upraviť vzhľad dolnej časti tela a držať všetko pevne na mieste.

Vyhľadávanie takýchto druhov legín podľa webu Lyst.com vzrástlo až o 392 percent. Veľký záujem je najmä o legíny s extrémne vysokým pásom. Takýto typ veľmi rada propaguje napríklad speváčka a herečka Jennifer Lopez, ktorú občas nazývajú "matkou športových legín".

Ekologické

Udržateľnosť je rastúcim trendom vo všetkých možných sférach života, niet sa preto čo čudovať, že sa s ním stotožňujú aj výrobcovia oblečenia a doplnkov na šport.

Mnoho svetových značiek vytvorilo nové kolekcie na princípe ekologickosti.

Vyrábajú oblečenie a doplnky z recyklovaných, organických a certifikovaných materiálov, vzniká čoraz viac lokálnych značiek.

Jednodielne kúsky

Toto je trend vyhovujúci odvážnejším ženám. Na vzostupe sú overaly na cvičenie, ktoré sa dokonalé prispôsobia krivkám.

Najčastejšie ich ženy využívajú pri cvičení jogy alebo ako spodný kúsok, ktorý doplnia svetrom, kabátikom a vyjdú si tak do mesta na nákupy.

Ich praktickosť spočíva najmä v tom, že sa pri cvičení nemusíte starať o to, či vám pri nejakej polohe tričko odkryje brucho alebo sa vám pri naťahovaní zošmyknú tepláky.

Ak si cez overal prehodíte ešte tričko, vytvoríte si tak praktický a efektívny športový outfit.

Oblečenie na viac príležitostí

V podstate je dnes každý kúsok športového oblečenia vhodný na rôzne druhy aktivít.

Sú však aj také, ktoré sú natoľko neutrálne, že v nich môžete prísť do práce a následne si to namieriť do fitnescentra.

Oblečenie využiteľné na rôzne aktivity je šetrnejšie k prírode aj k peňaženke.

Zvieracie vzory

Neutíchajúcim trendom, ktorý zostane na výslní aj tento rok, sú zvieracie vzory. A čím viac, tým lepšie.

Kombinovanie podprsenky s leopardím vzorom s legínami so vzorom zebry nie je ničím netypickým a pokojne si ho môžete dovoliť. Vzorované obtiahnuté oblečenie zároveň opticky zakrýva nedokonalosti na postave.

Pastely

Na druhej strane, jemnejšej, stoja pastely.

Ružová, nebesky modrá, béžová, biela či sivá sú stále trendové farby, ktoré zapĺňajú aj fotografie v jogových pózach mnohých blogerov a influencerov.

Neutrálne farby sa ľahko kombinujú a pôsobia príjemne. Ani čiernou však nič nepokazíte.