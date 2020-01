Pravidelný sex vedci spojili s oddialením menopauzy. Môže ženám pomôcť?

Menopauza čaká všetky ženy.

17. jan 2020 o 11:18 Michaela Žureková

Ak telu chýba sex, investuje energiu inde ako do ovulácie, teda stavu, keď v ženskom tele dozrieva vajíčko. A to je aj jedna z príčin, prečo ženy v zrelom veku prestávajú menštruovať a prechádzajú do obdobia menopauzy.

Ak sa však pravidelne venujú sexuálnym aktivitám vrátane pohlavného styku, orálneho sexu či masturbácie, je vyššia šanca, že u nich menopauza nastúpi neskôr.

S týmto zistením prišiel tím vedcov z University College London, ktorý sa snažil zistiť vplyv sexuálnej frekvencie na ženské telo.

Telo reaguje na šancu tehotenstva

Výskumy sa už v minulosti zameriavali na súvis medzi menopauzou a napríklad fajčením alebo skorým nástupom menštruácie.

Teraz sa ukázalo, že vplyv môže mať aj sexuálne správanie.

Keď sa ženy venovali sexu pravidelne aspoň raz týždenne, šanca, že sa u nich menštruačný cyklus skončí skôr, bola o 28 percent nižšia v porovnaní so ženami, ktoré mali sex menej ako raz za mesiac.