Vo vzťahoch je nutné sa rozprávať. Aké sú zásady správnej komunikácie?

Ako sa vo vzťahu naučiť komunikovať?

20. jan 2020 o 6:00 Michaela Žureková

Myslíme si, že to vieme všetci – rozprávať sa. Robíme to denne a vidí sa nám, že na komunikácii s inými ľuďmi sa nič zásadné učiť netreba.

Na akékoľvek problémy v medziľudských vzťahoch pritom azda každý odborník či odborníčka odporúča komunikáciu. Ide o rukolapný dôkaz, že v tejto partnerskej oblasti nie je zdatný každý a že jej dôležitosť po nejakom čase vo vzťahu podceňujeme.

Nastoliť si pritom môžeme viacero otázok. Ak komunikujeme, ako zistíme, že to robíme dobre? O akých témach by sa mal rozprávať naozaj každý pár a čo robiť, keď nevieme, ako by sme mali začať?

Prečo nemlčať

Silná potreba niekam patriť a komunikovať je prirodzenou súčasťou spoločenskej interakcie.

Tá zvyšuje náš osobný pocit pohody a blaha, čo zase vedie k väčšej spokojnosti v živote.

Efektívna a zmysluplná komunikácia vo vzťahoch ich umožňuje rozvíjať a taktiež prehlbovať dôveru, lásku, úctu aj sebapoznanie.

„Cieľom rozhovorov s partnerom by malo byť porozumenie tomu druhému, nie pretlačiť mu svoju predstavu či názor. Ak sú naše motívy na rozhovor sebecké, vzťahu škodíme,“ hovorí párová terapeutka Radoslava Olajos a dodáva, že nedostatočná komunikácia sa dlhodobo uvádza ako jeden z hlavných dôvodov, prečo sa vzťahy rozpadajú.