Ples v opere tento rok nemal kráľovnú. Mal dvoch kráľov

Normálni ľudia urobili normálnu vec.

16. jan 2020 o 6:00 Soňa Jánošová

Rok čo rok sa situácia opakuje. V historickej budove SND sa v prvej polovici januára zíde niekoľko stoviek ľudí, aby opulentne zahájili plesovú sezónu na Slovensku.

Ples v opere má nemalý charitatívny rozmer, ale čo si budeme hovoriť, verejnosť sa takmer nikdy nezaujíma o to, aký bol výťažok a kam peniaze z plesu putujú.

Od sobotného večera až do pondelkovej obednej pauzy v práci sa všetci zaujímajú predovšetkým o to, komu to pristalo najviac a komu vôbec, akú róbu mala moderátorka a aké šaty navrhol tento rok Boris Hanečka pre Luciu Hablovičovú.

Osobne na tom nevidím nič zlé. Šaty sú pekné, pekné veci robia ľuďom radosť a radosť, hoci aj tá, ktorá trvá od soboty večera do pondelka obeda, je dobrá. Bodka.

Tento rok sa však na Plese v opere stala vec, ktorá absolútne prevýšila všetok satén, šifón, hodváb, perličky a stuhy. Po červenom koberci si spolu do opery namierili dvaja muži. Muži, ktorí spolu žijú a dlhé roky tvoria pár.