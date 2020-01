Čím viac zelene, tým pevnejšie mentálne zdravie. Ako ho vniesť do bývania?

Kvetinovú oázu možno urobiť všade.

11. jan 2020 o 6:00 Martina Štérová

Nie každý má kapacitné možnosti na zavedenie úžitkovej či okrasnej záhrady alebo skleníka.

To však neznamená, že aj menšie priestory nemožno zaplniť zeleňou. Už minulý rok sa sociálne sieti zapĺňali fotografiami interiérov s množstvom kvetín a zelených rastlín v štýle Jungalow. Ten nielenže stále pretrváva, no nadobúda ešte väčšiu intenzitu.

Najmä sociálna sieť Pinterest prináša čoraz viac tipov, ako si zriadiť v byte špeciálnu miestnosť, zaplniť ju rastlinami a vytvoriť si tak oázu, ktorá má pomôcť uľaviť obyvateľovi tohto priestoru po mentálnej stránke.

Tri spôsoby, ako do bytu vniesť zeleň

„Záhradné izby“, ako ich môžete nájsť na internete, sú miestnosti priamo v interiéri, no môže ísť aj o uzatvorené balkóny. Sú až prepchaté rôznymi druhmi rastlín a pôsobia ako akési svätyne.

Popri náhodne rozmiestnených rastlinách v byte sa stávajú centrom príjemnej atmosféry v interiéri. Podľa vyhľadávača Pinterest ide o trend, ktorý má slúžiť na prepojenie s prírodou a oddych.

Miestnosť plná rastlín

Ak si chcete vytvoriť skutočnú oázu a kapacity priestoru, v ktorom žijete, vám to dovolia, do toho. Rastliny posaďte do rôzne vysokých kvetináčov a využite aj poličky a vysoké držiaky, vďaka ktorým vytvoríte rôzne vysoké úrovne zelene.

Kvetináče a poličky, aj vlastnoručne vyrobené, môžete zavesiť na strop. S farbami to nepreháňajte. So zeleňou kombinujte drevo a prírodné farby ako hnedá, béžová či biela, aby v prvom rade vynikla zeleň.

