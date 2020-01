Ako vypestovať klíčky: Rady, informácie a postupy krok za krokom

Vypestujte si vlastnú zásobu vitamínov.

15. jan 2020 o 10:48 Martina Štérová

Liečivé účinky klíčkov poznali už starí Číňania pred päťtisíc rokmi. Využívali ich na liečenie kožných a tráviacich ťažkostí či pri ochoreniach a bolestiach svalov.

Pre ázijskú kuchyňu sú klíčky dôležité dodnes a známe sú aj príbehy námorníkov, pre ktorých boli klíčky často jedinou čerstvou obživou, ktorá sa dala jednoducho pestovať a skladovať.

Na poli gastronómie pritom v súčasnosti zažívajú veľký „boom“. Používajú sa v šalátoch, polievkach, v kysnutom ceste či ako dekorácia aj esencia chuti na chlebe s nátierkou.

Čo sú klíčky?

Súvisiaci článok Ako si vlastnoručne vyrobiť kompostér do bytu aj na záhradu? Čítajte

Keď klíčky, teda naklíčené semená, „vykuknú“ spod zeme ako malé zárodky rastliny, tešíme sa z nich, no len málokedy nad nimi uvažujeme ako nad surovinou, ktorú môžeme okamžite konzumovať. Radšej si počkáme, kým sa vyvinie do niečoho väčšieho.

Klíčky sú však samy o sebe zásobárňou vitamínov, minerálov a cenných enzýmov. Keď im poskytneme vzduch, vodu a optimálnu teplotu, začnú sa diať prírodné „zázraky“. V momente klíčenia sa v semienkach hromadí obrovské množstvo energie, ktoré sa kumuluje v klíčkoch.

V rastline dochádza k prírodným chemickým procesom, ktoré robia z klíčkov malé továrne na výrobu energie a menia sa na cennú potravinu.

Jediná polievková lyžica klíčkov pokryje celodennú spotrebu vitamínu C a niekoľko lyžíc denne sa postará o to, aby sme z tela vyplavili škodlivé látky a dodali mu energiu potrebnú na obnovu buniek.

K akým procesom dochádza pri klíčení semien? Aktivujú sa enzýmy, ktoré napomáhajú tráveniu,

proteíny sa menia na voľné aminokyseliny, tie sú jednou zo stavebných jednotiek v ľudskom tele,

škrob sa premieňa na jednoduchý cukor,

dochádza ku tvorbe a kombinácií minerálov,

zvyšuje sa obsah vitamínov v mladej rastline, 3- až 12-násobne

pri vystavení slnečnému žiareniu sa zvyšuje obsah karoténu a chlorofylu.

(zdroj: AdobeStock)

Ako pestovať klíčky v skle?

S nakličovaním vám poradia v špecializovaných predajniach, poskytnú vám aj nakličovacie misky, no nič z toho nie je nutnosť a nakličovanie jednoducho zvládnete aj doma a stačí vám zaváracia fľaša s otvormi vo viečku a hrsť semienok.

Do zaváraninového alebo nakličovacieho pohára možno vložiť semienka bežných strukovín (mungo, adzuki, cícer, fazuľa, šošovica, hrášok…), obilnín (pohánka, quinoa, pšenica, jačmeň, špalda…) a zelených klíčkov (reďkovka, ďatelina, brokolica, senovka, červená repa, cibuľka…).

Začnite tým, že klíčky v nádobe na 12 až 24 hodín namočíte vo vlažnej vode z vodovodu. Potom ich prepláchnite a postarajte sa o to, aby všetka voda odkvapkala.

Klíčky musia zostať vlhké, no nesmú stáť vo vode. Preto treba vždy dbať na to, aby z pohára (alebo akejkoľvek misky, ktorú používate) vždy odkvapkala všetka prebytočná voda.

Klíčiace semienka treba dva až trikrát denne prepláchnuť vodou, aby sa osviežili a baktérie nemali šancu rozmnožovať sa.

Po troch až piatich dňoch môžete zbierať úrodu. Ak založíte s denným posunom niekoľko dávok po sebe, každý deň budete mať pravidelný prísun klíčkov.

Skladovať ich môžete v chladničke najviac sedem dní. Pri uložení v chladničke je proces denného premývania veľmi dôležitý.

Nakličovanie gélovitých semienok Na klíčenie sa okrem sklenenej nádoby používajú aj špeciálne tanieriky. Tie sa využívajú pri semienkach, ktoré pri kontakte s vodou získajú gélovitý povlak. Sú to napríklad žerucha, rukola, horčica, bazalka, chia a ľan. Tieto semienka môžete nakličovať na vate alebo gáze a pravidelne sa vlhčia kropením. Ideálnym pomocníkom je rozprašovač na kvety. Alternatívou je aj nakličovanie na špeciálnom tanieriku. Na jeho kovovom sitku sa semienka ľahko rozprestrú a pekne dýchajú. Jeho výhodou oproti vate je, že klíčky si môžete trhať celé a konzumovať ich aj s korienkami, ktoré v sebe tiež skrývajú množstvo vlákniny, vitamínov, minerálov a fytochemických látok presne ako zvyšok rastliny. Možno v ňom klíčiť aj bežné semienka zelených klíčkov, nie však obilniny ani strukoviny.

(zdroj: AdobeStock)

Ako nakupovať klíčky?

Súvisiaci článok Ružová, čierna či biela. Predražená soľ nemá žiadne benefity Čítajte

Ak ste v nakličovaní len začiatočníci, začať by ste mali s overenými kvalitnými semienkami. Inak sa klíčenie nemusí podariť. Kupujte surové semienka, nie varené, tie nevyklíčia.

Optimálne je hľadať semienka, ktoré neboli vystavené teplu a tepelnej úprave. Mali by byť čerstvé. Aby ste zabezpečili ich kvalitu, nenakupujte vo veľkých množstvách. Ak chcete mať veľa klíčkov, kupujte si semienka v menších množstvách (1 – 2 polievkové lyžice) a častejšie. Na kvalite semienkam pridáva aj vlastnosti ako organickosť.

Takéto semienka neobsahujú pesticídy či iné neželané chemické látky. V princípe môžete vojsť do obchodu s potravinami a kúpiť si tam sušenú šošovicu, je pravdepodobné, že vám vyklíči. No mnoho semienok rôznych rastlín, ktoré sú dovezené z väčšej diaľky, sú umelo ožiarené, aby sa zabránilo ich predčasnému klíčeniu.

V niektorých prípadoch sa teda môžete snažiť ako chcete a semienka vám aj tak nevyklíčia. Najvhodnejšie sú preto semienka špeciálne určené na nakličovanie.

Na Slovensku nájdete špeciálne internetové obchody, ktoré sa zameriavajú na predaj semienok a pomôcok na nakličovanie. V nich vám poradia, aké klíčky a postupy sú pre vás najvhodnejšie a v začiatočníckej fáze pomôžu naštartovať nakličovaciu prax.

(zdroj: AdobeStock)

Aby bolo klíčenie bezpečné

Niektorí majú obavy z klíčenia, tie vyplývajú z rôznych negatívnych skúseností ľudí, ktorí si zakúpili klíčky v obchodných reťazcoch. Existujú prípady, keď sa v klíčkoch našli stopy baktérií ako salmonella či e coli.

Prostredie, v ktorom sa klíčky vyvíjajú a uskladňujú je vlhké a teplé. Je preto ideálne aj na množenie baktérií. V komerčnom predaji je takmer nemožné udržať prostredie klíčkov bez výskytu akýchkoľvek patogénov.

Ak si ich už kupujete v obchodoch, kupujte v overených predajniach, ideálne špecializovaných, alebo čerstvé klíčky. Druhou možnosťou je práve domáce pestovanie klíčkov.

Tak zabezpečíte ich zdravotnú nezávadnosť napríklad aj ich pravidelným premývaním. Aj vtedy, keď ich už naklíčené odložíte do chladničky. Máte kontrolu nad pôvodom semienok, nad rastom klíčkov aj nad tým ako sú uskladnené, kto sa ich dotýkal, s čím prišli do kontaktu a ako dlho už sú na svete.

Ako klíčky prospievajú telu?

Nakličovaním vie ľudské telo prijať mnohonásobne viac enzýmov ako pri konzumácii dospelej zeleniny,

klíčky tiež obsahujú oveľa väčšie množstvo bielkovín, vlákniny, vitamínov a minerálov ako dospelá plodina,

klíčky zo šalátových rastlín ako rukola, žerucha, horčica alebo ďatelina obsahujú celý rad vitamínov A, B, C, E a K, minerály, vápnik, železo, magnézium, fosfor, zinok a množstvo bielkovín,

obilninové klíčky obsahujú vlákninu, ktorá je prospešná pri liečbe srdcovo-cievnych ochorení a cukrovke,

sú ľahšie stráviteľné v tráviacom trakte,

obilninové klíčky štiepia lepok, čím sa zlepšuje ich stráviteľnosť,

klíčky pomáhajú pri chudnutí, odbúravajú tuky, posilňujú imunitný systém, zrýchľujú metabolizmus,

pri nakličovaní sa vyhnete pesticídom, umelým hnojivám a ďalším chemikáliám, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve - dostanete tak do svojho tela maximum zdraviu prospešných látok a neprijímate nič z tých nezdravých,

klíčenie je lokálne a ekologické, zároveň aj rýchle, nenáročné a praktické, nezaťažuje životné prostredie a je dostupné pre každého a kedykoľvek,

klíčky v jedle sú príťažlivé aj z estetického hľadiska, na tanieri vyzerajú efektne, vyznačujú sa rôznorodou farebnosťou, napríklad klíčky cvikly sú farebne veľmi efektné, no zároveň chutné.

Klíčky ako doplnok stravy

Aj keď klíčky nevyzerajú na pohľad vždy lákavo, nenechajte sa oklamať a nepodliehajte predsudkom. Sú rovnako chutné ako ostatná zelenina. Kým niektoré majú intenzívnu sladkú chuť, iné sú jemne pikantné, orieškové alebo chutia dokonca úplne rovnako ako rastlina, z ktorej pochádzajú.

Napríklad hráškové klíčky chutia ako ten najsladší a najčerstvejší hrášok. V kuchyni ich dokážete jednoducho spotrebovať pri príprave bežných pokrmov.

Možno ich pridávať do šalátov, do sendvičov, polievok, smoothie nápojov alebo ich pridávať do cesta pri pečení chleba. Klíčky však nie sú náhradou bežného jedla, slúžia na spestrenie stravy.