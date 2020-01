Plesové trendy tejto sezóny: Čo si radia obliecť slovenskí dizajnéri?

Odporúčajú, ako si vyberať róbu.

14. jan 2020 o 6:00 Barbora Rusňáková

Tak ako každý rok, plesová sezóna na Slovensku oficiálne odštartovala prvým veľkým podujatím – dobročinným Plesom v opere. Ten otvoril plesovú sezónu v sobotu 11. januára 2020.

Neodmysliteľnou súčasťou tohto obdobia sú honosné róby a do posledného detailu upravené dámy vo veľkolepých šatách.

Plesovú garderóbu si ženy kupujú v obchodných reťazcoch, cez internet, dokonalý strih a farbu zháňajú v rôznych kamenných predajniach či dokonca požičovniach. Mnohé si ich však dávajú ušiť na mieru, napríklad priamo u dizajnérov.

Samozrejmosťou sú dlhé šaty a úplné tabu sú nohavice v prípade dám či priveľké výstrihy. Zoskupenie tých najlepších slovenských módnych návrhárov a štylistov sa zhoduje v tom, že najdôležitejšie pri výbere tých pravých šiat je to, aby sa v nich ich nositeľka cítila dobre.

Okrem toho nám niekoľko návrhárov prezradilo, čo je práve v kurze a čomu by ste sa pri výbere šiat radšej mali vyvarovať.

Michaela Ľuptáková

Súvisiaci článok Gáboríková, Hablovičová či Cibulková: Štylistka vyberá kráľovnú Plesu v opere 2020 Čítajte

"Myslím si, že je dôležité sústrediť sa na jeden prvok a zároveň by mala byť žena krásna ako celok. Som zástankyňou toho, že krásne šaty sú fajn, no dôležité je to, aby ste si to povedali aj o samotnej žene.

Krása má mnoho definícií a pre mňa je podstatné, aby všetko ladilo s nositeľkou a jej zámerom. V rámci mojej kolekcie to bude určite trikolóra, cyklámenová farba, zamat, lesklé prvky a rôzne flitre.

Zo strihov „áčkové“ sukne alebo klasické formujúce siluety. Menej je niekedy viac. Treba akceptovať svoje danosti a dívať sa na seba triezvym okom. Vedieť si vybrať a zladiť k tomu celkovú vizáž.

Vždy každú svoju klientku upozorním na to, že ak má akcia predpísaný dresscode, treba ho dodržať. Je to totiž nielen prejav úcty hostiteľom, ale aj sebaprezentácia v spoločnosti a rešpektovanie etikety. Šaty naozaj robia človeka."

Boris Hanečka

"Je to ťažké. Štylisti si každý rok vymyslia nejaké trendy, no realita je o tom, či sú ženy ochotné tú výzvu prijať. Vždy tu bude krásna čipka, plisovanie, zamatový materiál, výšivky, metalické odtiene alebo žiarivé farby.