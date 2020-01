Ples v opere 2020: Pozrite si fotografie slávnostných rób a hostí

Plesová sezóna na Slovensku je otvorená.

12. jan 2020 o 6:00 Soňa Jánošová, Michaela Žureková

BRATISLAVA. V sobotu 11. januára sa konal jubilejný 20. ročník dobročinného Plesu v opere. Osobnosti slovenskej kultúry, športu, vedy, umenia, módy či biznisu sa už tradične stretli v priestoroch Opery SND v Bratislave.

Jedno z najvýznamnejších dobročinných podujatí roka, ktoré každoročne otvára plesovú sezónu na Slovensku, sa nieslo v znamení hlavnej témy, ktorou bola tentokrát láska.

Inšpirovala sa ňou Jana Burkiewicz, uznávaná režisérka a choreografka, ktorá je jednou z organizátoriek podujatia a ktorá lásku ako esenciu chcela hosťom predstaviť aj v podobe úvodného operného ceremoniálu.

Onedlho na tomto mieste nájdete oficiálne fotografie z Plesu.

Pozrite si zatiaľ, ako sa hlavnej témy zhostili pozvané osobnosti v rámci svojich rób, ktoré zverejnili na Instagrame.

Státisíce eur deťom

Poslaním Plesu v opere bolo aj tento rok podporiť prostredníctvom finančného výťažku program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a prispieť tak k ich rovnocennému prístupu k vzdelaniu.

Udalosť vyzbierané peniaze venuje konkrétne na podporu grantovo-vzdelávacieho programu s názvom Kto chýba?, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska. Za uplynulé dva roky takto účastníci plesu prispeli už sumou 525 106 eur.

Nová moderátorská dvojica

Sobotným večerom, ktorý spojil dve vzácne jubileá, dvadsať rokov Plesu v opere a sto rokov Slovenského národného divadla, previedli pozvaných hostí slovenské herecké legendy – Emília Vášáryová a Martin Huba.

Táto voľba súvisela práve s tým, že dvojica je úzko spätá s divadlom, keďže obaja herci sú dlhoročnou súčasťou umeleckého súboru Činohry SND. Prvýkrát sa stalo, že ples uvádzala dvojica a nie iba sólo moderátorka.

Organizátori pre hostí pripravili aj bohatý program, okrem úvodného ceremoniálu v duchu opery, ktorý spojil hlasy arménskej speváčky Hrachuhi Bassenz a Slováka Pavla Bršlíka, sa počas večera predstavili aj Orchester Gustáva Broma a renomovaný B-Side Band z Česka. Ten sprevádzal českých umelcov Vojtěcha Dyka, Terezu Černochovú a Matěja Rupperta.

Program doplnili aj slovenské stálice Richard Müller a skupina Hex.

Symbolického úderu na gong, ktorý ples otvoril, sa zase ujala dvojica športovkýň.

Konkrétne slovenská zjazdová lyžiarka, najlepšia paralympijská športovkyňa roka na svete, najúspešnejšia slovenská paralympionička v histórii samostatného Slovenska, deväťnásobná víťazka Paralympijských hier a pätnásťnásobná víťazka Majstrovstiev sveta v para alpskom lyžovaní Henrieta Farkašová a jej dlhoročná navádzačka Natália Šubrtová, s ktorou spolupracuje už dvanástu sezónu.

Móda podľa protokolu

Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je honosná móda, ktorú predstavujú upravení hostia a ich dych vyrážajúce róby.

Od plesových hostí sa očakáva, že sa oblečú tak, ako si to spoločenské podujatie a protokol vyžaduje.

V prípade dám sú samozrejmosťou dlhé, honosné šaty a úplné tabu sú nohavice, overal či príliš veľké výstrihy.

„Pre mňa je najväčším faux pas dĺžka šiat. Róba by mala jemne kĺzať po parkete a topánky by nemali zbytočne na seba upozorňovať. Na tom si dávam najviac záležať, aj pri tvorbe šiat na mieru. Čo sa týka strihov, dámy by si mali dávať pozor na odhalené ramená alebo ruky a snažiť sa neupozorňovať na prípadné nedostatky, pokiaľ im to proporcie nedovolia. V rámci doplnkov sa treba držať pravidla, že menej je viac. Aj v rámci svetových trendov je vlna jemného líčenia a jemných šperkov,“ hovorí módny návrhár Marcel Holubec.

Výnimočnej úlohy sa tento rok zhostil popredný slovenský módny návrhár Boris Hanečka. Ten pripravil róbu pre moderátorku večera Emíliu Vášaryovú. Ešte pred konaním plesu sa Hanečka vyjadril, že ide preňho o poctu.

„Je to veľká zodpovednosť. Veľa sme sa rozprávali. Róba v sebe bude niesť niekoľko hlbokých myšlienok a odkazov. Môžem prezradiť len jediný detail, a to, že šaty budú rubínovej farby,“ vyjadril sa návrhár, ktorý sa dobročinného Plesu v opere opäť zúčastnil so svojou dobrou priateľkou modelkou a moderátorkou Luciou Hablovičovou, pre ktorú tiež vytvoril očarujúcu večernú toaletu.

Medzi debutantmi aj Cibulková a Gáborík

Zatiaľ čo mnohí hostia sa Plesu v opere zúčastňujú pravidelne, organizátori každoročne pozývajú aj nové mená. Debutantmi charitatívneho podujatia tento rok boli úspešní slovenskí športovci, umelci, podnikatelia, či zástupcovia tretieho sektora.

Zaradili sa medzi nich napríklad futbalista Ján Ďurica, hokejové hviezdy Marián Gáborík a Marián Hossa, bývalá slovenská profesionálna tenistka Dominika Navara Cibulková a krasokorčuliarka Oľga Beständigová.

Svoju premiéru na pozícii hostky zažila aj redaktorka Markízy Andrea Šprochová, riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga, členka manažmentu a riaditeľka pre inovácie a rozvoj v spoločnosti Philip Morris a absolútna Slovenka roka Andrea Gontkovičová, riaditelia Nadácie Pontis Martina Kolesárová a Michal Kišša, či špeciálny pedagóg a správca Centra inkluzívneho vzdelávania Viktor Križo.

Oblasť vedy zastúpil vedec a pedagóg na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Vedec roka 2018 Vladimír Zeleňák. Prvýkrát zažili atmosféru dobročinného Plesu v opere aj režisér, herec a scenárista Peter Bebjak, sochár Ján Ťapák a spisovateľ Ondrej Štefánik.