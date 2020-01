Ako utíšiť plačúce dieťa? Pätnásť praktických rád, ktoré môžu pomôcť

Prečítajte si, čo radí prax aj veda.

17. jan 2020 o 6:00 Veronika Šulík

Plač je v živote každého bábätka jediným spôsobom, ako komunikovať so svojím okolím.

V organizme matky zvyšuje tvorbu prolaktínu, hormónu stimulujúceho tvorbu materského mlieka. Prolaktín stojí aj za pohnútkami chcieť vziať plačúce dieťa do náručia a hneď ho utíšiť.

Deti plačú z mnohých dôvodov, aby sme ich vedeli čo najrýchlejšie utíšiť, je dobré vedieť, čo môže byť príčinou všetkých sĺz a kriku.

Prečo dieťa plače?

Môže ísť o také príčiny ako hlad, únava, nepohodlie, mokrá plienka, tlačiace sa zúbky, cudzie prostredie, neprítomnosť rodiča, nafukovanie alebo koliky, bolesti či choroba.

Ak nie je vysvetlením žiadna z uvedených príčin a už skutočne neviete, čo by mohlo vaše dieťa dráždiť, problém môže byť niekde inde a niekedy nezaškodí navštíviť lekára.

„Tým, že reagujeme na potreby bábätka, bude sa cítiť bezpečne, pretože robíme jeho svet predvídateľným.



Ak je v neustálom strese, napríklad ak dlhodobo ignorujeme jeho plač v strachu, že si ho rozmaznáme, negatívne to ovplyvňuje vývin jeho nervovej sústavy. V konečnom dôsledku teda dosiahneme presný opak,“ vysvetlila v minulosti pre SME psychologička Jana Bašňáková.

Na upokojenie svojho dieťaťa teda môžete skúsiť niektorú z týchto metód:

Ako utíšiť plačúce dieťa?

1. Bábätká vo všeobecnosti obľubujú vodu, pripomína im to „čľapkanie sa“ v maternici. Ak je bábätko ešte malé, môžeme mu vodu na kúpanie namiesto do vaničky napustiť do vedra.

Dieťatko doň ponoríme až po ramená. Takýto stiesnený priestor mu ohraničuje pohyby a tým sa dieťa cíti bezpečnejšie (tak ako v maternici, kde priestoru tiež nemalo nazvyš).

2. Dieťa potrebuje cítiť svoj priestor. Zaviňte ho celého aj s rúčkami pozdĺž tela do zavinovačky alebo prikrývky. Je možné, že sa len zľaklo vlastných prudkých pohybov.

3. Telo na telo Pri telesnom kontakte sa z tela uvoľňuje hormón oxytocín – ten vplýva aj na naše emócie. Rovnako pôsobí na naše telo aj dojčenie. Ak dieťa plače kvôli hladu či smädu, perfektne ho utíši. Pri únave zaberá táto metóda tiež. Dieťa sa totiž saním prsníka unaví viac a rýchlejšie zaspí. Dieťa blízkosť matky upokojuje a kontakt koža na kožu nemusí byť iba o dojčení, ale práve o tejto vzájomnej blízkosti.

4. Chystáte sa večer von a viete, že vaše bábätko "vyvádza" hlavne vtedy, keď nie ste pri ňom? Položte mu do postieľky kus oblečenia, napríklad tričko, z ktorého bude cítiť vašu vôňu. Tá ho upokojí a dodá mu pocit bezpečia.

5. Skúste tiež jemné skákanie (pohojdávanie sa) na fitlopte. Dieťa dokáže krásne a rýchlo utíšiť. Pozor však treba dať na plné bruško.

6. Obľúbeným trikom je tľapkanie po plienke. Často ide o automatický a spontánny pohyb každého človeka, ktorý drží dieťa v náručí a má obavy z toho, že spustí krik.

7. Známy tón vášho hlasu dieťa upokojí najlepšie. Šepkajte mu do uška alebo vydávajte šumivé zvuky.

8. Skúste dieťaťu trieť miesto na čele medzi očami. Mnohým rodičom sa vďaka tomuto triku dieťa upokojilo a dokonca zaspalo.

9. Absolútne ticho a tma. Niektorým deťom jednoducho prekáža hluk a ostrosť svetla.

10. Nezabúdajte ani na otcovu náruč. Paže otcov sú často pre deti útulnejšie. Môžu sa v ich náručí celé skryť a otcovia aj deti rovnako tak čerpajú výhody zo vzájomného kontaktu koža na kožu.

11. Nosenie Prípadne skúste nosenie v šatke alebo nosiči. Dieťa počuje pravidelný tlkot srdca a to ho upokojuje. Význam nosenia dokazuje aj štúdia vedcov z Kanady Ronalda G. Barra a Ursa A. Hunzikera, podľa ktorých sú nosené bábätká šťastnejšie a menej plačú. Svojmu testu podrobili deti vo veku od 4 do 12 týždňov. Z pozorovaní vyplynulo, že tá polovica detí, ktorá bola počas dňa nosená častejšie, vykazovala až o 50 % menej plaču vo dne i v noci než druhá skupina detí.

12. Ak nič iné nezaberá, niekedy jednoducho postačí zmeniť prostredie, ukážte dieťaťu jeho vlastný odraz v zrkadle alebo vyjdite von na čerstvý vzduch.

13. Pomôckou proti plaču je aj cumlík.

14. Ak dieťa plače pre boľavé ďasná a prerezávajúce sa prvé zúbky, záchranou môže byť chladivý balzam na ďasná.

15. Pri kolike zas bábätku pomôže teplý kúpeľ a masáž bruška. Položte dieťa na chrbát, bruško mu trochu potrite olejčekom a pomasírujte ho. Prípadne mu na striedačku pritláčajte nôžky k brušku, akoby ste s ním jazdili na bicykli.

Keď nič nepomáha a dieťa stále plače

Mnohí rodičia by v kritických situáciách dali kadečo za dobre mienenú radu alebo trik, ktorý by im pomohol.

Tak ako nie sú všetky deti rovnaké, ani tieto rady nemusia platiť na všetky rovnako. To, čo jedno dieťa spoľahlivo utíši, druhé zburcuje do ešte väčšieho hluku.

Ak všetky ostatné metódy zlyhali, môžemte skúsiť ešte jednu. Za touto technikou stojí americký lekár Robert C. Hamilton pôsobiaci na klinike v Santa Monice v Kalifornii.

Ten za vyše tridsať rokov skúsil množstvo metód, ako utíšiť plačúce dieťa. Pri tejto technike však vaše dieťa stíchne takmer okamžite.

Ruky plačúceho dieťaťa mu preložte cez hrudník – pracujte nežne a s opatrnosťou

Bezpečne a hlavne jemne ho držte za prekrížené ramienka

Druhú ruku umiestnite do rozkroku na plienku

Dieťa držte pod 45 stupňovým uhlom, aby náhodou nemyklo hlavou prudko dozadu a neublížilo si tak

Jemne dieťa pohojdávajte

Táto metóda je podľa lekára najvhodnejšia pre deti do troch mesiacov, kým ešte nie sú také ťažké.

Je dôležité, aby ste nepanikárili. Dieťa to z vás totiž vycíti. Vaša neistota a obavy mu na pokoji nepridajú. Keď budete nervózni a bude vás ovládať hnev, situáciu len zhoršíte.