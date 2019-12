Oblečte sa na silvestrovskú party: Ako pripraviť svoj šatník a líčenie?

Ak budú vaše oslavy príchodu nového roka prebiehať v reštaurácii či bare, alebo v inom prostredí plnom šampanského a trblietok, premyslite si, čo na seba. Trendy na sociálnych sieťach tvrdia svoje.

Lesk nemusí byť jediná voľba, ako osláviť Silvester. Vyniknúť môžete aj inak. Ak máte čas, pripravte na zábavný večer svoj outfit, telo aj pleť. Ako na to?

Originálne kúsky

Ak chcete byť počas blížiacej sa výnimočnej noci za dámu, skúste kostým v jednej farbe. Pod sakom pritom môže byť len luxusnejšia braletka. Pohodlnou voľbou je aj voľne vejúca sukňa.

Nádych luxusu zas vaše oblečenie získa, ak sa oblečiete do neštandardných materiálov, napríklad do zamatu v kombinácii s čipkou. A aj keď je lesk relatívne prvoplánovou voľbou, na silvestrovských oslavách ním nič nepokazíte. Voľte však flitre a iné metalické prvky v menších veľkostiach. Nebudú pôsobiť lacno.

Do lesku môžu byť zahalené celé šaty, no pre menej extravagantné a odvážne je vhodnejšou voľbou metalická kabelka, čižmy či lodičky. Ak sa plánujete obliecť do jednoduchších kombinácií, punc luxusu dotvoríte napríklad väčšími lesklými náušnicami.

Pohodlie

Uprednostňujete komfort? Aj ten sa dá nosiť štýlovo. Oblečte si mikinu alebo dobre padnúci sveter či kardigán, ktoré vás zahrejú a zároveň v spoločnosti priateľov nebudete stále myslieť na to, či všetko sedí, ako má.

Ak chcete celkovému vzhľadu dodať šmrnc, spojte športovú teplákovú bundu s netypickým spodným dielom v podobe lesklých nohavíc alebo rozviatej sukne.

Lesk aj vo vizáži

Nebojte sa trblietok na tvári. Počas Silvestra je dovolené snáď všetko. Trblietky môžete použiť na tvári, očiach, ale aj na tele. Skúste trblietavé púdre, oleje alebo gély. Tie môžete aplikovať napríklad aj na vlasy, na odhalené časti kože, napríklad na paže, dekolt alebo nohy.

Pleť ako nová

Ak máte čas na predsilvestrovskú prípravu, pleť na oslavu pripravte. „Nakopnete“ ju jednorázovou maskou. Najprv si doprajte píling, aby sa pokožka rozjasnila a zjemnila. Potom aplikujte masku.

Pleť ocení aj špeciálnu starostivosť v podobe masáže špeciálnym valčekom z kameňa, ktorá stimuluje prekrvenie a pomáha k úľave od opuchu. Pre okamžité rozjasnenie môžete naniesť na pleť aj sérum s vitamínom C.

Čas na vlasy

Chladný vzduch, vietor, dážď, sneh, to všetko unavuje aj vlasy. Aby boli zdravé a lesklé, pred umytím ich hydratujte pomocou regeneračnej masky. Až potom vlasy umyte šetrným šampónom a následne kondicionérom.

Po umytí votrite do končekov trochu oleja alebo regeneračného séra a nechajte ich vyschnúť. Ak na sušenie potrebujete fén, kulmu alebo žehličku na úpravu účesu, do vlasov predtým votrite prípravok, ktorý ich ochráni pred teplom.

V stylingu vlasov pomôže sprej s morskou soľou. Lesk dodá pár streknutí ľahkého oleja. Neumytým vlasom dodá svieži vzhľad aj suchý šampón.

Čas na experimenty

Silvestrovský večierok je ideálny čas na trochu viac extravagancie. Naneste na tvár jemný mejkap, korektorom zamaskujte drobné chybičky krásy ako kruhy pod očami alebo akné. Mejkap zafixujete púdrom v jasnej pastelovej farbe, ktorý tvár rozjasní.

Tesne pod lícne kosti naneste trochu matného bronzujúceho púdru. Ak stavíte na výrazné oči, dymové líčenie dosiahnete ľahko pomocou klasickej šedej či čiernej v kombinácii napríklad s odtieňmi modrej, fialovej či čokoládovo hnedej alebo smaragdovo zelenej.

Pery potom stačí zvýrazniť len jemným ružovkastým rúžom. Ak ste v očiach radšej minimalistické, môžete nechať vyniknúť pery vďaka červenému či tmavšiemu fialovému rúžu.