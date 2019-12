Vynálezca antikoncepcie chcel upokojiť cirkev. Ženy dodnes veria, že musia krvácať

Vplyv na vývoj tabletky mala aj cirkev.

19. dec 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu vo forme tabletiek, sú zvyknuté na 21-dňový cyklus, počas ktorého si ich musia dať v približne rovnaký čas každý deň.

Následne majú sedem dní bez tabletiek alebo prehĺtajú placebo bez hormónov, počas ktorých zažívajú takzvané krvácanie z vysadenia.

Skutočnosť, že toto krvácanie nenazývame menštruácia, nie je náhoda. Nejde totiž o pravú menštruáciu. Navyše sa po šesťdesiatich rokoch od vynálezu tabletky ukazuje, že ženy toto krvácanie vôbec nemusia prežívať, pretože je medicínsky neopodstatnené. Prečo teda vôbec existuje?

Všetko ako obvykle. Len bez plodných dní

Súvisiaci článok Uveriť dezinformáciám o antikoncepcii je ľahké. Priznávam, tiež som podľahla Čítajte

Veľmi zjednodušená história tohto "príbehu" by mohla znieť nasledovne - vynálezca tabletiek, americký vedec a zanietený katolík John Rock, si myslel, že presvedčí cirkev nový druh antikoncepcie prijať, keď ju odprezentuje v správnom svetle. Teda tak, že ide o formu akéhosi "rozšírenia" prirodzeného cyklu. A to by bez krvácania nešlo.

V šesťdesiatych rokoch bol Rock všade. Pozývali ho do televízií, robil rozhovory do novín a časopisov a cestoval po USA, kde o svojom objave rozprával.

Napísal aj široko diskutovanú knihu "Ten čas nastal: Návrh katolíckeho lekára na ukončenie boja s antikoncepciou", ktorú preložili do niekoľkých jazykov.

Keďže katolícka cirkev pripúšťa ako formu ochrany pred otehotnením iba sledovanie plodných a neplodných dní, teda akéhosi rytmu menštruačného cyklu, spomínané ukončenie boja mala spôsobiť tabletka, ktorá by napodobňovala prirodzený ženský cyklus.