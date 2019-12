Nie je iba o celebritách. Pozreli sme sa, ako a komu naozaj pomáha Ples v opere

Vyzbierali sa vyše 2 milióny eur.

13. dec 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Je desať hodín ráno, a na základnej škole v bratislavskej Karlovej Vsi zvoní. Tretiaci si práve sadajú do kruhu na koberci a pani učiteľka sa k nim pridáva.

Začína sa takzvaný ranný kruh, v rámci ktorého sa žiaci rozprávajú o svojich pocitoch. Je ich asi tucet a sú medzi nimi aj zdravotne znevýhodnené deti, ktoré však na prvý pohľad nik nerozozná.

Nie je to náhoda. ZŠ Karloveská je totiž súčasťou projektu Škola inkluzionistov, ktorý podporuje inkluzívne vzdelávanie na Slovensku. Snaží sa deti so špeciálnymi potrebami a so zdravotným znevýhodnením plnohodnotne zaradiť do vyučovania spoločne so zdravými deťmi.

Aby mohol takýto program na škole začať naplno fungovať, prvým krokom bolo zapojiť sa do grantovo-vzdelávacieho programu s názvom Kto chýba?. Práve ten vznikol vďaka dobročinnému Plesu v opere a realizuje ho Nadácia pre deti Slovenska.

Čo pomohlo Šimonovi a tisíckam ďalších detí

Ples v opere, ktorý si väčšina ľudí spája najmä s otvorením plesovej sezóny na Slovensku a so známymi celebritami, sa na dobročinnosť zameriava už od roku 2010.

Za ten čas rozdelil celkovo viac než 2 milióny eur zo vstupného, ktoré hostia platia. Základná suma, ktorou prispievajú, je 500 eur, mnohí však darujú aj oveľa viac.

Peniaze išli v prvé roky na podporu Detského kardiocentra a perinatologických centier, neskôr napomohli vzniku centier včasnej intervencie a účastníci plesu prispeli aj na vybavenie detských kliník anstéziológie a intenzívnej medicíny.