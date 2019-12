Desať tipov na darčeky pre ľudí, ktorí majú všetko

Tipy na zmysluplné darčeky.

10. dec 2019 o 13:39 Soňa Jánošová

Vyberať darček pre niekoho, kto všetko má a nič zásadné nepotrebuje, je jednou z najväčších vianočných výziev.

Ak sa nechcete uchýliť k nákupu zbytočností, ktoré budú po sviatkoch zapadať prachom alebo sa krčiť v rohoch zásuviek a darovať hodnotný a zmysluplný dar, úloha je o to ťažšia.

Darčeky však nemusia byť len materiálne. Ak majú vaši blízki to šťastie, že nič nepotrebujú, môžete im darovať zážitky, vzdelanie či svoj čas. Tu je niekoľko tipov.

Prehliadka mesta

Mestská veža v Trnave (zdroj: Trnava Tourism)

Často sa stáva, že históriu miest v ktorých roky žijeme, poznáme len veľmi zbežne alebo vôbec. Výborným darčekom je preto zážitkový deň, počas ktorého sa budú môcť zoznámiť s históriou alebo menej známymi zákutiami rodných miest či metropol.

Hlavné mesto ponúka okrem klasického okruhu aj najrôznejšie tematické prehliadky ako napríklad postkomunistickú prehliadku, prehliadku fontán, hudobnú históriu mesta či prehliadku legendárnych krčiem. Tematické prehliadky môžete absolvovať aj v Trnave a iných slovenských či českých mestách.

Tip: Tematická prehliadka Trnavy od 42 € alebo historické a tematické prehliadky Bratislavy od 30 €

Vstupenky na festival alebo abonentky

Ilustračné foto (zdroj: Pexels.com)

Vstupenka na hudobné podujatie alebo abonentka je výborným darčekom pre tých, ktorí milujú umenie, kultúru či zábavu. Vďačným darčekom je napríklad vstupenka na najväčší letný festival Pohoda, ktorý v predvianočnom období kúpite za výhodnejšiu cenu.

Ak patria vaši blízki k milovníkom vážnej hudby, môže byť pre nich vhodným darčekom napríklad abonentka do Slovenskej filharmónie.

Tip: Abonentka do Slovenskej filharmónie od 30 € alebo vstupenka na Pohoda Festival 99 €

Cvičenie pod dohľadom odborníka

(zdroj: Pixabay.com)

Či už vaši priatelia a členovia rodiny cvičia sami alebo by sa len mali začať hýbať, pod dohľadom profesionála im ich úsilie pôjde bezpochyby lepšie.

Vhodným darčekom môže byť nielen permanentka do blízkeho fitnes centra, ale napríklad aj niekoľko súkromných hodín jogy, cvičenie pre zdravý chrbát pod dohľadom fyzioterapeuta alebo kurz plávania. Možností na pohybové aktivity je mnoho.

Predplatné denníka SME

Santa v krabici (zdroj: Pekne&Dobre)

Darujte na akúkoľvek príležitosť Ročné predplatné SME.sk. Vďaka darčeku získajú vaši blízki na celý rok prístup k tisíckam nových článkov, ako aj k bohatému archívu celého SME.sk.

Nákup máte vybavený za pár klikov. Hneď po zaplatení vám pošleme na váš e-mail pekný Darovací poukaz na Ročné predplatné SME.sk, ktorý môžete preposlať alebo vytlačiť a podarovať.

Tip: Všetky informácie o kúpe predplatného 34,90€

Venujte svoj čas

(zdroj: Pexels.com)

Na prvý pohľad ide možno o banálny nápad, no venovať svoj čas môže byť pre našich najbližším tým najlepším darčekom.

Naplánujte spoločný víkend, výlet alebo aspoň večeru v reštaurácii a túto aktivitu povýšte na vianočný darček. Samozrejme, nevyhnutnou podmienkou je vaša prítomnosť a plná pozornosť.

Darujte svoju pomoc

(zdroj: Pexels.com)

Alternatívou k spoločne strávenému času je aktivita alebo služba, ktorou môžete pomôcť. Zaneprázdnenej rodine môžete zaplatiť kompletné upratovanie bytu, mladým rodičom darujete vstupenky do kina a prisľúbite im celovečerné stráženie detí alebo starým rodičom prisľúbite pomoc pri udržiavaní záhrady.

Možností, ako pomôcť, je mnoho a stačí sa zamyslieť.

Chutné kurzy

(zdroj: pexels.com)

Gastronómia a degustácia prežíva v ostatných rokoch skutočný rozmach. Ak majú vaši blízki radi varenie a prípravu pokrmov, môžete im darovať kurzy varenia, pečenia či zdobenia, počas ktorých rozvinú svoje doterajšie zručnosti. Vinárov či milovníkov kávy zas potešia degustačné kurzy alebo ochutnávky.

Tip: Baristický kurz na domácu prípravu kávy 128 €, degustácia tokajských vín od 14,50€ alebo kurzy varenia v Chefparade od 59 €

Kúpte strom

(zdroj: Pexels.com)

Ak má vaša rodina všetko a zároveň jej leží na srdci stav našich lesov, môžete kúpiť strom v rezervácii Vlčia a rozšíriť tak bezzásahovú zónu prvej súkromnej prírodnej rezervácie v strednej Európe. Ku stromu získate aj symbolický list vlastníctva, ktorý môžete podarovať.

Tip: Strom od Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, 50 €

Adrenalínové zážitky

(zdroj: Unsplash.com)

Ak vašim priateľom nechýba odvaha a majú radi dobrodružstvo, je výber možností na kvalitný adrenalínov zážitok obrovský. Vyskúšať môžete napríklad výlet spojený s raftingom alebo kaňoningom.

Práve kaňoning, teda zdolávanie riek a kaňonov spojený so skokmi do riek či šmýkanie sa dolu vodopádmi, patrí medzi obľúbené zážitky. Vycestovať za ním môžete napríklad do Slovinska.

Tip: Kaňonig v potoku Fratarica môžete absolvovať so slovenskou adrenalínovou cestovnou kanceláriou AAC, od 55 €

Streamovacie služby

(zdroj: Pexels.com)

Doba, keď sme ako darčeky dávali CD alebo DVD nosiče, je pravdepodobne dávno za nami. Výborným darčekom pre ľudí, ktorí majú radi filmy, seriály alebo neobmedzený prístup k hudbe, sú streamovacie služby.

Mesačné alebo ročne predplatné hudobných služieb poskytujú napríklad služby Spotify, Tidal alebo Apple Music, sledovanie filmov a seriálov zas umožnia služby Netflix, HBO Go alebo Otta.

Tip: Mesačné predplatné HBO Go 5,99 € alebo mesačné predplatné služby Spotify za 5,99 €