Nebolia a postretnú množstvo žien. Čo sú cysty a ako vznikajú?

Väčšinou nie sú nebezpečné, no niekedy môžu ohroziť na živote.

20. dec 2019 o 6:00 Veronika Šulík

Otázky, čo sú cysty, prečo a ako vznikajú, sa najpálčivejšie dotýkajú mnohých žien. Najčastejšie tých, ktoré majú nepravidelný menzes s veľmi silným krvácaním či častými bolesťami podbrušia, alebo sa snažia otehotnieť.

Cystické zmeny na vaječníkoch sú pritom veľmi bežné. Najviac postihujú práve ženy v plodnom veku medzi 20. a 35. rokom, ale nevyhýbajú sa ani ženám v prechode.

Cysty majú tendenciu zväčša pozvoľna samy zmiznúť. Pokým nespôsobujú subjektívne ťažkosti, nevyžadujú si väčšiu pozornosť či liečbu, netreba ich však ani celkom ignorovať.

Ako zistíme, že nás trápi práve cysta

„Slovo cysta je medicínsky výraz, ktorý označuje akýkoľvek útvar, ktorý má svoju vlastnú stenu a je vyplnený tekutinou. Takýto útvar sa môže nachádzať kdekoľvek v organizme, či už je to vaječník, oblička alebo pľúca,“ vysvetľuje gynekológ Peter Uharček z Gyncentrum Nitra.

Informáciu o tom, že máme v organizme takýto útvar, nám najčastejšie podá práve gynekológ počas pravidelného preventívneho vyšetrenia, keď je ženské telo podrobené dôkladnému ultrazvuku.

Signály, ktoré nás majú varovať:

Nepríjemné bolesti a zväčšenie brucha

Nepravidelná alebo problematická menštruácia

Veľmi silné krvácanie alebo, naopak, jeho absencia

Bolestivý pohlavný styk

Rozšírenie ochlpenia, stmavnutie chĺpkov, zhrubnutý hlas

Aké typy cýst existujú?

Je ich viacero. Dôležité je poznať, ako cysta vznikla a ako sa prejavuje. Na základe týchto údajov pristupujú potom aj lekári k liečbe pacientky.

Folikulárne cysty

Najčastejšie sa vyskytujúce cysty v ženskom organizme sú folikulárne. Teda tie, ktoré sa nachádzajú vo vaječníkoch. V priebehu normálneho menštruačného cyklu dozrievajú folikuly striedavo raz na jednom, raz na druhom vaječníku.

Vždy takto dozrieva len jeden folikul. Ten v rámci jedného cyklu narastie na 25 až 30 milimetrov, následne uprostred cyklu (v období ovulácie) praskne a uvoľní sa z neho vajíčko zrelé na oplodnenie.

„Za určitých okolností však príde k tomu, (najčastejšie z nejakých hormonálnych príčin), že k prasknutiu folikulu nedôjde, a teda ovulácia neprebehne. V tomto prípade tento folikul, v skutočnosti už cysta, rastie ďalej. Môže dorásť až do veľkosti 10 až 12 centimetrov. Je to útvar, ktorého stena je tenká a vyplnená čírou tekutinou. Sama o sebe nie je pre ženu nebezpečná,“ vysvetľuje Uharček.

Retenčná cysta

„Druhou najčastejšou cystou v organizme je takzvaná retenčná cysta. Vzniká v žľazovom tkanive. Žľazy vylučujú určitý sekrét. Pokým príde k situácii, že sa tento sekrét namiesto vylučovania von v nejakej oblasti tela hromadí, znovu vytvorí akýsi útvar. Žľazové tkanivo okolo neho vytvorí stenu cysty.

Nakoľko žľazy neustále produkujú im vlastný sekrét, ktorý sa nemá možnosť dostať z tela von, stále sa to hromadí na tom istom mieste a cysta tým rastie a rastie,“ objasňuje proces tvorby takýchto cýst lekár.

Tento typ cysty je bežným javov nielen na vaječníku. Vo vaječníku sa tvorí preto, lebo obsahuje zárodočné bunky, ktoré sú schopné sa transformovať na akúkoľvek bunku, ktorá sa za normálnych okolností nachádza v organizme.

Najčastejšie sa vyskytujúcim typom takejto cysty je dermoidná cysta.

„Táto cysta má hrubšiu stenu ako cysta folikulárna. Väčšinou obsahuje maz, rôznu tekutinu, ale dokonca iné tkanivá, ako sú epitélie či zub,“ pokračuje gynekológ.

Endometriózna cysta

Počas normálneho menštruačného cyklu ženy výstelka dutiny maternice (endometrium) pod vplyvom hormónov narastá. Na konci cyklu sa táto sliznica zas pod vplyvom poklesu hormónov deštruuje, teda rúca a odteká z tela von ako menštruačná krv.

„Rovnakým spôsobom reagujú bunky tohto endometria aj v inej lokalite. Pokiaľ je však ložisko napríklad niekde vo vaječníku, tam to nemá kde odtiecť a táto tekutina sa tu opäť hromadí dlhší čas. Okolo tohto sekrétu sa postupom času opäť vytvorí akési puzdro a vznikne nová cysta. Je vyplnená deštruovanými bunkami endometria, v podstate starou menštruačnou krvou,“ vysvetľuje Uharček.

“ Cysta vo vaječníku môže prasknúť na veľmi nevhodnom mieste, napríklad blízko nejakej väčšej cievy, ktorá praskne tiež a žena začne krvácať. „ Peter Uharček

Syndróm polycystických vaječníkov (PCOS)

Ide o ochorenie, pri ktorom vaječník neprodukuje hormóny v takých hladinách, ako by sme potrebovali, a teda menštruačný cyklus ženy zväčša nebeží normálnym spôsobom.

"Zmení sa tiež štruktúra vaječníka. Za normálnych okolností obsahuje vaječník viacero drobných folikulov vo veľkosti od dvoch do štyroch milimetrov. Pri PCOS sú tieto folikuly väčšie – až 10 milimetrové,“ objasňuje gynekológ.

Vaječník býva zväčšený a žena môže mať problémy s otehotnením, pretože u nej väčšinou nedochádza k normálnej ovulácii. Je väčšia pravdepodobnosť, že z niektorého z folikulov narastie cysta.

„Aby sme tomu zabránili, snažíme sa činnosť takýchto vaječníkov utlmiť. Liečba ako taká kauzálna neexistuje,“ konštatuje odborník.

Príznaky PCOS:

Vysoká hladina mužských pohlavných hormónov

Väčšia miera ochlpenia aj na mužských partiách

Akné

Obezita

Poruchy menštruačného cyklu, tzv. anovulačné cykly

Cysty a riziká s nimi spojené

Bez ohľadu na to, o aký typ cysty ide, existujú v podstate tri situácie, ktoré môžu byť pre ženu nebezpečné:

Prasknutie cysty

Otočenie cysty

Zápal

„Cysta vo vaječníku môže prasknúť na veľmi nevhodnom mieste, napríklad blízko nejakej väčšej cievy, ktorá praskne tiež a žena začne krvácať. Krváca do brušnej dutiny, a to ju ohrozuje na živote. Môže ísť o masívne krvácanie, a ak sa žena dostane k zdravotníckej pomoci neskoro, môže ju to ohroziť," vysvetľuje lekár.

Druhým mechanizmom, ktorý nejakým spôsobom ženu ohrozuje, je, keď príde k otočeniu cysty.

"Ak nastane takáto situácia, priškrtia sa cievy, ktoré vedú z a do vaječníka a vznikne tam ischémia, teda nedostatok kyslíka, čo môže viesť až k odumretiu celého vaječníka. To v konečnom dôsledku vyvoláva výraznú bolestivosť. Ak príde až k odumretiu vaječníka a včas sa nezasiahne, opäť to môže veľmi vážne ohroziť ženino zdravie.“

Ak sa v okolí vaječníka začne hromadiť nejaký sekrét (hnis), ktorý sa postupne zlepuje dokopy až sa ohraničí, môžu vznikať nepravé, zápalové cysty, teda takzvané pseudocysty alebo tumory.

"Tie môžu byť tiež nebezpečné, ak sú v tele dlhší čas a hnisu sa v nich nazhromaždí väčšie množstvo. Môže to prasknúť a obsah cysty sa vyleje do brušnej dutiny, kde môže spôsobiť veľmi vážny zápal, ktorý je až život ohrozujúci,“ uzatvára Uharček.

O prasknutí cysty zväčša jej nositeľky vedia. Prejavuje sa ostrou bolesťou vystreľujúcou niekedy až do pliec, nevoľnosťou či vracaním.

Ako sa zbaviť cysty

Presná liečba vždy závisí od diagnózy. Inak sa pristupuje k malým neškodným cystám, ktoré stačí preliečiť hormonálnou antikoncepciou a inak k cystám, ktoré sú bolestivé a väčších rozmerov, prípadne ktoré sa dlhodobo nezmenšujú.

V takomto prípade lekári najčastejšie volia operačný zákrok. Laparoskopiou cez malý rez v pupku a ďalšie dva pomocné rezy v dolnej časti brucha cysty rozrušia a odsajú.

Niekedy však ani táto metóda nestačí a lekári musia siahnuť po drastickejšom zásahu do organizmu ženy. V prípade cýst na vaječníkoch môže dôjsť k odstráneniu časti i celého vaječníka, čo zanechá na žene následky. Najčastejšie majú takéto ženy neskôr problémy s počatím.