Hrala v najúspešnejších filmoch tohto desaťročia. Kto je Rebecca Ferguson?

Herečkin zlom ešte len môže prísť.

5. dec 2019 o 6:00 Tamara Peterková

Tridsaťšesťročná Rebecca Ferguson sa narodila v Štokholme ako jedno zo štyroch detí. Jej otec je Švéd, matka Britka. Plynule rozpráva oboma jazykmi.

„Cítim sa ako Švédka. Aj ako Britka. Preto rada robím anglické filmy, v ktorých môžem hovoriť trošku po švédsky. Je to mišmaš. Ale niekedy sa cítim trochu aj ako Francúzka, keď som vo Francúzsku. A to tam nemám žiadne korene,“ smeje sa.

Manželstvo jej rodičov nebolo šťastné a skončilo sa rozvodom. Rebecca mala od detstva bližší vzťah s mamou. Práve ona verila, že jej dcéra má množstvo skrytých talentov, ktoré sa v nej snažila rozvíjať. Skúsila gymnastiku, klasické tance aj step, naučila sa dokonca hrať bridž. A odmalička spievala.

Modeling nebol pre ňu, desil ju

„Keď som bola malá, spievala som si pre zábavu. Ale nikdy som to nebrala ako niečo, čím by som sa raz mohla živiť. To moja mama bola kultúrnou avantgardou Švédska. Pomáhala napríklad preložiť text ‚Waterloo‘ od skupiny ABBA zo švédčiny do angličtiny,“ chváli sa.

„Pamätáte si na tú ženu, ktorá sedí na stoličke s prekríženými nohami na obálke k tomu albumu? To je moja mama s kapelou. Majú na sebe jej veci. Nič z toho si však nenechala.“

Bola to práve mama, ktorá presvedčila pätnásťročnú Rebeccu, aby to skúsila na hereckom konkurze. Už predtým skúšala modeling, táto práca však vraj nebola pre ňu.

„Bola to pre mňa desivá predstava. Nenávidela som to. Červenala som sa, len keď som mala vystupovať pred vlastnou triedou,“ hovorí o modelingu pre The Guardian.

Na hereckom konkurze však akoby zrazu zabudla, že sa na ňu niekto pozerá. Bola sama sebou, a práve preto ho vyhrala. Získala tak svoju prvú rolu – hlavnú postavu v švédskej telenovele Nya Tider (1999).