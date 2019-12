Sú bojovné ako spermie a vidieť ich voľným okom. Čo ste nevedeli o ženských vajíčkach?

Spoznajte zaujímavé fakty a čísla.

3. dec 2019 o 13:22 Soňa Jánošová

Spermie a vajíčka sú základom nového života. Ich spojením dochádza ku kompletizácií genetických informácií, ktoré definujú ľudskú podobu, vlastnosti, zdravotné dispizície či nadanie.

Kým však informácie o množstve, pohybe a fungovaní spermií sú verejnosti pomerne známe, vajíčka akoby ťahali za kratší koniec.

V predstavách ľudí sú to nehybné a lenivé bunky, ktoré len čakajú na to, kým ich nájdu bojovné a nástrahy prekonávajúce spermie. Nie je to však pravda. Vajíčka sú fascinujúce a nespravodlivo prehliadané bunky ľudského tela.

Prekvapivý rozmer aj počet

Ženské vajíčko je jediná bunka v ľudskom tele, ktorú je možné vidieť voľným okom.

V porovnaní s inými bunkami tela, ktoré je možné vidieť len prostredníctvom mikroskopu, sú vajíčka obrovské.

Ich priemer je zhruba 0,1 milimeter. Ženské vajíčko je asi štyrikrát väčšie ako kožná bunka a oproti spermiám je dvadsaťnásobné.

Prekvapivé čísla prináša aj počet vajíčok. Mnoho ľudí nevie, že vaječníky novonarodených dievčat disponujú obrovským množstvom z nich. Konkrétne je ich okolo 300- až 400-tisíc.