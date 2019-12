Ideály sa menia, single život nie je hanba. A nielen vďaka Emme Watson

Hnutie "single positivity" rastie.

4. dec 2019 o 6:00 Michaela Žureková

"Nikdy som neverila rečiam typu - Som šťastne nezadaná. Vždy mi to pripadalo ako totálne kecy. Trvalo mi to dlho, no teraz som veľmi šťastná, že som single. Nazývam to, že som v partnerstve sama so sebou," povedala herečka Emma Watsonová v novembrovom rozhovore pre magazín Vogue.

Slovné spojenie self-partnership, ktoré použila, sa okamžite stalo stredobodom pozornosti.

Niektorí sa začali pýtať, prečo na stav nezadanosti treba používať nové vzletné označenia a či herečkino obohatenie kultúrneho slovníka nie je iba pútanie pozornosti ženy odtrhnutej od reality.

Iní v tom videli krok verejne známej osoby, ktorá ukázala, že sa dokáže vymaniť zo stereotypov a očakávaní toho, ako by mal vyzerať život ľudí po tridsiatke.

Vzory nezávislých žien typu Bridget Jones alebo Carrie Bradshawtu už totiž v minulosti boli a nestačia, lebo majú dva háčiky.

Sú fiktívne a ich nezávislosť sa aj tak končí pri fakte, že sa napriek všetkému snažia nájsť toho pravého.

A práve pohľad, že bez vzťahu v ich živote niečo chýba, sa popkultúrne ikony snažia zmeniť.

Anistonová si nevie nájsť chlapa. No a?

V marci 2019 zverejnila medzinárodná výskumná spoločnosť Euromonitor International správu, podľa ktorej medzi rokmi 2000 a 2030 vzrastie počet domácností, v ktorých bude iba jedna osoba, až o 128 percent.

Okrem príčin ako rozvody či úmrtia k nim prispeje aj životný štýl, ktorý si jednotlivci zvolia a v ktorom nebude hrať manželstvo primárnu úlohu.

Aj Watsonovej vyhlásenie je jedným z mnohých čriepkov rozrastajúceho sa hnutia "single positivity". Jeho hlavnou myšlienkou je získať si uznanie a cítiť naplnenie aj vtedy, keď žena nemá vzťah a rodinu, hoci by sa to v jej veku už očakávalo.