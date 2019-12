Prečo muži robia menej domácich prác ako ženy? Vysvetlení je viac

Čo urobiť, aby sa muži zapájali viac?

3. dec 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Žena prichádza domov z práce s náručou plnou nákupu. Vchádza do obývačky, kde muž číta noviny a má pustenú televíziu. "Ahoj, zlatko!" zvolá a bez odpovede vchádza do kuchyne, kde na ňu čaká špinavý riad. Pustí sa do jeho upratovania.

Takto vyzerá dej reklamy spoločnosti Harmony na jej nové papierové utierky. No takto alebo podobne vyzerá aj realita mnohých žien.

Podľa dát z Eurostatu z roku 2018 sa totiž iba tretina mužov denne zapája do domácich prác a varenia, a ženy strávia neplatenou prácou v porovnaní s mužmi až dvojnásobné množstvo hodín.

Aj preto Harmony nazvala svoj spot "Jeden by nemal robiť všetko" a snaží sa ním poukázať na nerovnomerné rozdelenie prác v domácnosti. Upratovanie totiž nie je zodpovednosťou iba žien.

Expertky na domácnosť

To, prečo ženy častejšie upratujú, varia, starajú sa o deti, plánujú návštevy u lekárov a nosia v hlave množstvá informácií, aby domácnosť fungovala, môže mať viacero vysvetlení.

Na jednej strane ženy v rámci Európskej únie trávia v priemere menej času v práci ako muži (32 hodín týždenne v porovnaní so 41 hodinami týždenne), čo sa môže premietať do toho, že zvyšný čas venujú práve starostlivosti o domácnosť a deti. Muži teda vedia, že je o všetko postarané.

Vysvetľovať tento nepomer mužskou pohodlnosťou či vedomosťou, že niekto iný prácu urobí za nich, je však povrchný pohľad. Zabudnúť totiž netreba na to, že za nerovnosťou mužov a žien v domácnosti stoja aj dôvody kultúrne, sociálne a tie, ktoré súvisia s historickým vývojom.

"Po väčšinu ľudskej histórie sa muži aj ženy zapájali do chodu domácnosti a rodinného obchodu," vysvetľuje pre CNN Stephanie Coontzová, riaditeľka výskumu v americkej Rade pre súčasné rodiny.