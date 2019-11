Sex a vzťahy: Milencov, kariéru a rodiny už máme, ale kam sa stratili kamaráti

Prehľad textov zo špeciálnej prílohy.

Prečo je tridsiatka zlomová

Súvisiaci článok Čím starší, tým osamelejší. Prečo strácame v dospelosti priateľov? Čítajte

Niektorí hovoria, že najjasnejším znakom dospievania (okrem platenia účtov) je strata priateľov.

Tých máme obvykle v každej etape života, no len pár šťastlivcov má v každej z nich okolo seba tých istých ľudí. O priateľov pritom nie vždy prichádzame pre vedomé rozhodnutia a ich odliv je podľa výskumov najzásadnejší ešte pred dosiahnutím tridsiatky.

Človeku niekedy nezostáva iné, ako tento fakt prijať, pretože strata priateľov v priebehu dospievania a dozrievania je celkom bežná.

Navyše v sebe môže niesť aj určité pozitíva, ktoré súvisia s tým, že ak niekto z nášho života odíde, vznikne priestor niekoho nového doň vpustiť. Existuje pre to niekoľko dobrých vysvetlení. Ktoré sú to?

Návod na úspešné hľadanie

Súvisiaci článok Päť spôsobov, ako si nájsť kamarátov aj po tridsiatke Čítajte

Nechceš sa so mnou priateliť? Nebudeme najlepšie kamošky? Tieto vety, typické najmä pre detské vzťahy, medzi dospelými veľmi nepočuť.

„Spoznávať nových priateľov si vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť. Môže chvíľu trvať, kým nájdeme niekoho, s kým cítime určité spojenie. A čím sme starší, tým menej času a trpezlivosti máme na povrchné kamarátstva,“ hovorí terapeutka a výskumníčka v oblasti priateľstiev Miriam Kirmayerová.

Našťastie, približovať sa k strednému veku neznamená pre priateľstvá konečnú.

Vždy existujú možnosti, ako stretnúť nových a zaujímavých ľudí, s ktorými si postupne môžeme vytvoriť hlboké priateľstvá alebo ktorí aspoň rozšíria náš okruh blízkych. No ešte predtým, ako môžeme niečo začať pestovať, potrebujeme najprv zodpovedať otázku, kde nových priateľov stretnúť a ako ich získať na svoju stranu? Ponúkame niekoľko spôsobov.

Čo hovoria vedecké výskumy

Súvisiaci článok Aký počet blízkych priateľov je normálny? Čítajte

Nikto na svete nemôže mať nekonečný počet priateľov. Môže za to mozog.

Dovoľuje vám rozpoznávať iba 150 osobností, o ktorých si dokážete zapamätať informácie a rozpamätať sa na minulé stretnutia. Možno si hovoríte, že toto číslo je privysoké. Do svojho zoznamu priateľov by ste započítali iba troch priateľov a možno iba jednu osobu. Je toto číslo normálne? Máte dosť priateľov?

Vedci sa pokúsili odpovedať nielen na tieto otázky. Skúmali aj to, koľko času potrebujete na to, aby ste nadviazali nové priateľstvo, koľko času si pýta pevné puto, čo stojí za dlhodobým priateľstvom a kedy začne emocionálna blízkosť klesať.

Hranice počtu priateľov a známych skúmal aj antropológ a psychológ Robin Dunbar. Odhalil zaujímavé čísla o spoločenských skupinách ľudí. Čo zistil?

Ako na nás vplývajú sociálne siete

Súvisiaci článok Ak hľadáte na Facebooku priateľov, robíte chybu. Jeho moc je v slabých väzbách Čítajte

Priemerný počet priateľov, ktorý užívatelia najväčšej sociálnej siete Facebook majú, je 155. U mladých ľudí, ktorí si medzi priateľov nepridávajú len úzku rodinu či veľmi blízkych známych, ako to robia staršie ročníky, však nie je výnimočné ani niekoľko stoviek priateľov. Je to však prostredie paradoxov.

Odborníci na základe skúseností a viacerých výskumov, napríklad amerického národného prieskumu, upozorňujú na epidémiu osamelosti. Najviac ňou trpia práve mileniáli, ktorí na sociálnych sieťach trávia najviac času.

Akú úlohu teda zohrávajú priateľstvá na Facebooku? Môžeme ich brať rovnako vážne ako skutočné?

O špeciálnej kategórii vzťahov

Súvisiaci článok Materstvo je dlhé a vyčerpávajúce. Môžu to zmeniť kamarátky z ihriska? Čítajte

„V nemocnici som ležala s jednou mamou, s ktorou som sa veľmi spriatelila. Jej syn je o deň mladší od môjho. Odvtedy sa stretávame veľmi často, chodíme spolu na ihriská, alebo sa vzájomne navštevujeme. Boli sme aj na spoločnej dovolenke a sem tam si postrážime deti.“

Takto idylicky opisuje svoje "materské" priateľstvo Erika Gregorová z Prievidze. Okrem priateľky z pôrodnice si po narodení dieťaťa našla ešte dve kamarátky, s ktorými sa pravidelne stretáva. Erike sa navyše darí udržiavať aj staršie priateľstvá.

„Moje kamarátky z detstva už tiež majú deti, zvyčajne sú trochu staršie od môjho syna, no raz do mesiaca sa stretneme aj s nimi a s ich deťmi. Je to len také udržiavanie vzťahov, veľmi sa pri deťoch neporozprávame, no aspoň na seba nezabudneme,“ hovorí.

Erika je priam žiarivý príklad toho, ako sa počas materstva udržiavajú staré priateľstvá a vytvárajú nové. Nie všetky mamy však majú také šťastie ako ona.

Medicínsky rozmer života v spoločnosti

Súvisiaci článok Priateľstvo ochráni zdravie aj rozum. Prečo by ste nemali životom kráčať osamote Čítajte

Človek je prirodzene sociálna bytosť, ktorá túži po zmysluplných spojeniach s inými ľuďmi.

Približne tridsať rokov dozadu sa objavil v tom čase kontroverzný názor, že nedostatok sociálnych väzieb môže mať na dušu a telo následky, ktoré sa môžu odraziť na zdravotnom stave človeka.

Provokatívne tvrdenie však vo vedeckej obci zarezonovalo a výskumy v tejto oblasti začali postupne pribúdať. V roku 2010 už bolo možné vypracovať na ich základe prehľad štúdií, ktorý sa pokúsil účinky priateľstva premietnuť do čísel.

Merania naznačujú, že u ľudí so silnými sociálnymi väzbami je o polovicu vyššia pravdepodobnosť, že sa dožijú vyššieho veku.

Tento rozdiel vôbec nie je malý. Priatelia majú na dĺžku života porovnateľný vplyv, ako keď sa človek rozhodne prestať fajčiť. V porovnaní s účinkami pravidelného cvičenia bol rozdiel dokonca až dvojnásobný. Aké sú ďalšie výsledky?

Tip na kvalitnú literatúru

Súvisiaci článok Srdce mi zlomili dvaja zamilovaní muži Čítajte

Som vášnivá knihomoľka a nikdy neviem prestať čítať. Skončí sa jeden príbeh a ja sa hneď púšťam do druhého. Milovníkom šuchotavých stránok plných múdrych viet to vysvetľovať určite nemusím. Teraz si však moja duša pýta trochu obmenených päť T – ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti a time-out.

Aby som precítila svoje zlomené srdce, tú ťažkú melanchóliu a pobúrené emócie, ktoré rozochvel Malý život. Kniha, ktorej ústredný zamilovaný mužský pár predvádza svoju neuchopiteľnú a krásnu podobu lásky vyvinutej z hlbokého priateľstva.

Takej, ktorá sa vás pýta, či aj vy dokážete prežívať rovnako silné vzťahy ako jej hrdinovia. Závidíte im ich puto, lebo sa vám zdá také úchvatné, až nemôže byť skutočné. Môj time-out je teda plný otázok aj konštatovaní. Sú aj pre mňa moji priatelia najdôležitejší ľudia na svete?

Televízne dvojice, trojice a partičky

Súvisiaci článok 10 najväčších seriálových kamarátstiev po tridsiatke Čítajte

Rodina, práca, deti, povinnosti, stres. Život po tridsiatke prináša množstvo nových výziev a povinností, medzi ktorými len občas nájdeme miesto na kamarátstva.

Väčšina starých kontaktov zo školy či detstva je už minulosťou a vám neostáva nič iné, len nájsť osobu, ktorej môžete dôverovať a preberať s ňou život až do posledných detailov.

Skutočné priateľstvo je námetom mnohých známych seriálov. Pre životy ľudí, ktorí tvoria os príbehov, je priateľstvo dôležitejšie ako čokoľvek iné - a podarilo sa im ho udržať aj po tridsiatke.