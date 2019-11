Vianoce v Česku: Kam vyraziť k susedom na trhy?

Aj u našich susedov začínajú vianočné trhy, toto sú najsviatočnejšie z nich.

23. nov 2019 o 6:00 Maroš Puček

Vianočné trhy u našich susedov sa tradične konajú takmer v každom meste. Osvetlené ulice a rušné námestia, slávnostná výzdoba a melódie známych kolied donútia takmer každého, aby sa naladil na sviatočnú atmosféru a začal si ju naplno vychutnávať.

Východná Morava

Ten, koho viac oslovuje vidiecke prostredie, by mal zavítať počas adventných víkendov napríklad do Valašského múzea v prírode v Rožnove pod Radhoštěm alebo do obce Horní Lideč na východnej Morave, kúsok od hraníc so Slovenskom.

Počas víkendu od 14. do 15. decembra 2019 sa v Rožnove pod Radhoštěm koná vianočný trh, v rámci ktorého uvidia návštevníci v Drevenom mestečku aj živý betlehem a pozrieť si môžu ľudovú hru o narodení Ježiša podľa Evanjelia sv. Matúša.

V obci Horní Lideč zase môžu obdivovať vyrezávaný drevený betlehem, ktorý je spoločným dielom 15 rezbárov z Česka a Slovenska.

Scéna je umiestnená na ploche 170 štvorcových metrov, je v nej osadená asi stovka vyrezávaných stavieb a 230 figúr, z ktorých 75 je pohyblivých.

Olomouc

Vianočné trhy v Olomouci, ktoré sa konajú od 24. novembra do 24. decembra 2019 na Hornom a Dolnom námestí prichystali pre návštevníkov niekoľko zaujímavých noviniek. Jednou z nich je „punčová cestička“.

Na jej trase možno ochutnávať a hodnotiť tento nápoj. V ponuke sú tu desiatky druhov punčov, keďže Olomouc je týmto nápojom preslávený.

Usporiadatelia tento rok prvýkrát ponúknu na punč aj zálohované keramické hrnčeky. Po ich vrátení prejdú hrnčeky novou umývacou linkou a budú k dispozícii ďalším návštevníkom.

(zdroj: Statutární město Olomouc)

Ani jednorazové poháriky už nebudú z plastu, ale zo špeciálnej kombinácie papiera a vosku a po použití sa zlisujú. Mnoho stánkov ponúka návštevníkom regionálne pochúťky aj remeselnícke výrobky, ktoré predávajú umeleckí kováči, rezbári, košikári a výrobcovia vianočných ozdôb.

Trhy potešia návštevníkov aj každodenným pestrým programom v podobe vystúpení popových a folkových kapiel či umeleckých súborov. Pre deti sú tu nachystané animačné programy, replika historického kolotoča aj Ježiškova dielnička.

Lákadlom Dolného námestia je bezplatné verejné klzisko, ktoré bude pre návštevníkov k dispozícii až do konca roka. Novinkou je aj novozriadená malá zoologická záhrada a približne 33 metrov vysoký kolotoč, z ktorého sa naskytne unikátny pohľad na krásne vyzdobené historické centrum mesta.

Brno

Obdobie adventu si od 29. novembra 2019 v Brne užijete na štyroch námestiach, z ktorých každé ponúka návštevníkom niečo iné. Na Námestí slobody, ktorého atmosféru ocenia predovšetkým tí, ktorí sa radi bavia, sa konajú trhy plné hudby.

Pokojnejšie gurmánske trhy, na ktoré rady chodia aj rodiny s deťmi, sa konajú na Dominikánskom námestí pred Novou radnicou.

Brno (zdroj: Pavel Gabzdyl / Czech Tourism)

Útulnou atmosférou si vás získa Zelný trh na námestí. Nakúpite si tu ručne vyrábané vianočné ozdoby, domáce sirupy, perníky, koreniny, sviečky či keramiku. To všetko dopĺňa široká škála jedál a nápojov.

Na Moravskom námestí sa z fontány v jeho strede stane nasvietený bar a zohriať sa tu budete môcť vo veľkokapacitných vyhrievaných šapitó.

Na brnianskych trhoch určite ochutnajte populárny vianočný nápoj Turbomošt, ktorý inde nenájdete.

Ide o kombináciu jablkového muštu s jablkovicou a typickým vianočným korením.

Aj tu sa budete môcť na adventné okolie dívať z výšky troch metrov na vyhliadkovom kolese. Zaujímavosťou Brna je aj to, že od roku 1924 tu stál na verejnom priestranstve vôbec prvý vianočný strom v Československu.

Lysice

Počas adventného víkendu od 30. novembra do 1. decembra 2019 si budete môcť tento moravský zámok prezrieť každú celú hodinu.

V renesančnom salóniku navštívite adventnú remeselnú dielňu s možnosťou vyrobiť si vlastnú výzdobu, prípadne si tu niečo zakúpiť. Bude tu aj známy rezbár Petr Novotný so svojimi betlehemami a vyrezávanými formičkami na vianočné pečivo.

Na zahriatie bude pripravená medovina aj zámocký punč. Následne sa tu 25. a 31. decembra 2019 budú konať vianočné prehliadky zámku s výkladom, ako kedysi šľachta slávila vianočné sviatky.

Zámok Lysice (zdroj: NPÚ )

Jindřichův Hradec

Monumentálny hrad a zámok v južných Čechách ponúkne počas víkendu 7. a 8. decembra 2019 návštevníkom pestrý program v podobe hudobných, tanečných a divadelných vystúpení.

Deti poteší malý zverinec, výstava cvičených dravých vtákov, prípadne lukostreľba na II. nádvorí. Sprístupnená bude opäť 500 rokov stará čierna kuchyňa.

Zámocké nádvorie sa zmení na trhovisko s originálnym tovarom a so sladkými i slanými pochúťkami. Svoje remeslo tu predvedú umeleckí rezbári, kováči a hrnčiari a v malých tvorivých dielňach si budú môcť záujemcovia vyskúšať svoje zručnosti. Advent na tomto mieste spríjemní aj hudobné vystúpenie chrámového zboru v zámockej kaplnke.

Ak sa vám bude návšteva zámku máliť, môžete si v múzeu Jindřichohradecka pozrieť aj rekordný ľudový mechanický betlehem. Jasličky v ňom obsahujú 1398 figúrok ľudí a zvierat, z ktorých sa 133 pohybuje.

Jindřichův Hradec (zdroj: NPÚ)

Loučeň

Noblesný zážitok ponúka aj zámok Loučeň v stredných Čechách. Advent tu pravidelne zahajujú v prvú adventnú nedeľu krstom najväčšieho adventného venca v Českej republike.

Hlavnou témou prehliadok bude Príbeh vianočného stromčeka. Tých sa v zámockých komnatách rozžiari celkom 21, každý bude mať inú podobu a svoj príbeh.

Zámok Loučeň s najväčším adventným vencom v Českej republike (zdroj: J. Prerovský / Zámek Loučeň)

Uvidíte tu napríklad stromček remeselný, púštny, koledujúci, rozprávkový, stredoveký, aristokratický či zamatový, venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Dozviete sa, odkiaľ sa vianočný stromček vzal, kedy sa u nás objavil a ako vyzerali stromčeky pred sto rokmi. Zistíte, ako sa oslavujú Vianoce v iných častiach sveta a aké stromčeky sú pre ďalšie národy a kultúry typické.

Návštevníci sa môžu tešiť aj na slávnostné farebné osvetlenie v zámockom parku a svetelnú šou na fasáde priečelia zámku s hudobným sprievodom. Vianočné prehliadky na zámku si môžete prezrieť od 26. novembra 2019 do 12. januára 2020.