Máte plnú hlavu a plný telefón? Podstúpte digitálnu očistu, ktorá funguje

Poradíme, ako na minimalizmus.

21. nov 2019 o 14:07 Soňa Jánošová

„Steve Jobs nezveličoval, keď opísal iPhone ako druh magického objektu. Je skutočné bláznovstvo, že sa nám za pár rokov podarilo zmeniť tieto úžasné talizmany na stíhačky vyvolávajúce stres. Je to akoby vedci vymysleli pilulku, ktorá nám umožní lietať, ale následne zistili, že spôsobuje demenciu,“ opísal svoje skúsenosti s modernými technológiami redaktor The New York Times Kevin Roose.

Pokúsil sa preto o rozsiahly experiment, ktorý mal zmeniť jeho nezdravé digitálne návyky.

Po mesačnom programe, ktorý obsahoval aj niektoré „drastické“ opatrenia ako víkend v divočine bez akejkoľvek technológie či zamknutie svojho telefónu do trezora, usúdil: "Nebol som na magnetickej rezonancii mozgu ani som nepodstúpil psychiatrické vyšetrenie, ale stavím sa, že sa v mojom mozgu za posledný mesiac udialo niečo zásadné.“

Dobré rady, ktoré nefungujú

Súvisiaci článok Doprajte si pokoj od technológií, naordinujte si digitálny detox Čítajte

Podobne ako Roose sa mnoho ľudí v produktívnom veku čoraz častejšie pokúša prehodnotiť svoj vzťah k telefónom a nadmerné používanie moderných technológií vnímajú ako problém.

Lifestylové magazíny prinášajú množstvo textov, ktoré čitateľom radia, ako sa vysporiadať s chaosom, neustálym kontrolovaním telefónu alebo so závislosťou od technológií. Problém je, že nie vždy fungujú.

Komplexný pohľad na nadužívanie rôznych technológií vrátane streamovacích služieb, mobilných aplikácií či sociálnych sietí prináša aj kniha Digitálny minimalizmus – Ako sa sústrediť v rušnom svete. Jej autorom je počítačový vedec Cal Newport a tento rok vyšla aj v slovenskom preklade.

V úvode knihy uvádza, že je skeptický voči rýchlym a často drastickým riešeniam, ktoré odporúčajú.