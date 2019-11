Balayage, odtieň rosegold alebo ombré: Aby boli vlasy trendy, farbiť ich treba opatrne

Trendy tejto sezóny sú odvážne.

22. nov 2019 o 6:00 Veronika Šulík

Farbeniu vlasov podľahne skôr či neskôr veľká časť žien, no aj mužov. Dôvodom je túžba po zmene, osvieženie výzoru, omladenie alebo niekedy aj pobláznenie vlnou nových trendov.

Fádnu hnedú môžu oživiť odlesky červenej, svetlú blond zvýrazní popolavá, tmavú čiernu zas osviežia bledšie končeky.

Zmenu odtieňa či zafarbenie celých vlasov do úplne iných tónov docielime aj sami doma. Stačí na to vhodná farba z obchodu, pár rukavíc, miska na farbu, štetka na farbenie vlasov alebo stará zubná kefka a hrebeň.

Ak patríte k ľuďom, ktorí sa boja experimentov na vlastnú päsť, zverte sa do rúk odborníka. Ten by vám mal nielen poradiť správny odtieň, ale aj to, ako sa o farbené vlasy správne starať a kedy je najlepšie dať si zafarbiť takzvané „odrasty“.

Ako vybrať odtieň

Keď netúžite po radikálnej zmene a preskočiť z blond rovno na červenú či čiernu, mali by ste si vybrať odtieň, ktorý je čo najbližší tomu vášmu.

Rozdiel by mal byť maximálne dva tóny, zhodujú sa viacerí odborníci.

Nič tým nepokazíte, práve naopak, vaše vlasy budú vyzerať sviežejšie a zdravšie. Rovnaký výsledok docielite farebným prelivom, ktorý dodá vašim vlasom lesk a oslnivé farebné odlesky.

Ubrať roky dokážu jemné odtiene. Ak chcete pôsobiť mladšie, prirodzené odtiene farby vlasov sú tou správnou voľbou.

“ Ak je vlas lámavý a bez života, chýba mu proteín, ak je suchý, je málo hydratovaný. „ Elena Hlinková

Čo vlasom chýba?

Nie vždy musíme siahať po intenzívnych farbách, niekedy stačí vlasy len mierne oživiť. Najlepšie na to poslúžia semipermanentné farby.

„Tie dodajú vlasom lesk a pekný podtón. Vlasy zacelia a uzatvoria, a tým zostanú živiny vo vlasoch dlhšie a lepšie uchované,“ vysvetľuje Elena Hlinková, ktorá sa pred pár rokmi rozhodla odísť za hranice Slovenska.

Usídlila sa v Londýne, kde už niekoľko rokov prevádzkuje úspešný salón Studio 283 hair & beauty.

„Moderný je aj takzvaný glossing, metóda, pri ktorej sa do vlasov aplikuje číry lesk,“ dodáva. Ak sú vaše vlasy priveľmi poškodené od melíru či častého farbenia, treba najskôr identifikovať, čo im chýba.

„Ak je vlas lámavý a bez života, chýba mu proteín (vlasy sú z veľkej časti vybudované práve z proteínového vlákna). Ak je vlas suchý, je málo hydratovaný – najlepším riešením je dodržiavať pitný režim,“ pokračuje Hlinková.

Kedy obnoviť odrasty a kedy celú dĺžku

Ako často možno farbiť vlasy závisí aj od toho, v akej sú kondícii. Ak plánujete veľkú zmenu, medzi jednotlivými farbeniami celej dĺžky odporúča mnoho kaderníkov pauzu päť až osem týždňov.

„Ja sa skôr prikláňam k názoru, aby sme vlasy nechali viac zregenerovať a odpočinúť tri až štyri mesiace. Iné je to pri farbení odrastov, tie môžeme pokojne obnovovať každých šesť až osem týždňov,“ radí úspešná Slovenka.

Rovnako odporúča pridávať do farby Olaplex alebo Smartbond, produkt, ktorý chráni vlasy zvnútra, opravuje vlasové vlákna a dodáva im proteín.

„Pri nákupe farieb v drogériách odporúčam prečítať si vopred zloženie produktu a spraviť si osobný prieskum. Všetky tieto farby sú založené na princípe 'one fits all' (jedna sadne každému), ale každý človek má osobitný typ vlasu a potrebuje aj inú vlasovú formulu. Najmä tmavé farby sú veľmi silné. Farbivá v nich obsiahnuté sa používajú aj na farbenie oblečenia a kobercov,“ vysvetľuje Hlinková.

Či už sa rozhodnete kúpiť si farbu z drogérie, alebo navštíviť renomované kaderníctvo, voľba farebného odtieňa je napokon len a len na vás. Rozhodujte sa preto triezvo, aby ste svoj počin neoľutovali hneď za najbližšou zákrutou.