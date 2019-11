Porno do uší je nový trend. Prečo audio erotiku vyhľadávajú najmä ženy?

Príbehy sú zvyčajne krátke, ale kvalitné.

15. nov 2019 o 13:36 Soňa Jánošová

Dve priateľky sa rozprávajú o tom, čo zažili počas minulej noci. Jedna z nich sa priznáva, že mala sex so svojím susedom. Nešetrí slovami, občas sa zasmeje, pri konkrétnej spomienke vzdychne.

Podrobne opisuje, aké vzrušenie cítila, povie, ako vyzeral jeho penis, hovorí o polohách, ktoré vyskúšali aj to, aj o orgazme, ktorý prežila.

Aj takto vyzerá audio porno, ktoré sa v posledných rokoch, s nárastom popularity audiokníh a najmä podcastov, teší čoraz väčšej obľube.

Kým vizuálne porno sa stále viac zameriava na uspokojenie potrieb mužov, audio erotiku tvoria a vyhľadávajú najmä ženy. Ukazuje sa navyše, že za tento druh obsahu ženy rady zaplatia a Forbes dokonca audio porno označuje za "booming biznis“.

V čom je teda audio porno výnimočné a prečo má pre ženy väčšie výhody ako video či filmy?

Fantázia ide cez uši

Keď pred rokom spustila dvojica priateliek Gina Gutierrezová a Faye Keeganová svoju aplikáciu erotických príbehov Dipsea, mali k dispozícii viacero moderných štúdií, ktoré ich jasne upozorňovali na to, čo ženy v erotickom obsahu chcú a čo nie.

Rozsiahla analýza 22 štúdií publikovaná v The Journal of Sex Research napríklad upozornila na to, že ženám v mainstreamovom porne prekáža nehodnovernosť ich vzrušenia a potešenia. Inými slovami, ženy neveria, že sa môžu zvíjať v kŕči rozkoše hneď, ako sa dotknú mužského údu.

Ešte dôležitejšie zistenie však priniesla austrálska štúdia z roku 2017, ktorá vraví, že až 90 percent žien potrebuje na vzrušenie fantáziu.

Erotické príbehy v Dipsea teda realisticky opisujú to, ako sa ženy cítili počas predohry, ako narastalo ich vzrušenie a to, čo cítili počas samotného sexu.