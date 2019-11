Materstvo je dlhé a vyčerpávajúce. Môžu to zmeniť kamarátky z ihriska?

Prečo uzatvárajú matky priateľstvá.

13. nov 2019 o 14:19 Soňa Jánošová

„V nemocnici som ležala s jednou mamou, s ktorou som sa veľmi spriatelila. Paradoxne, jej manžel je známy môjho partnera, no ona a ja sme o sebe vôbec nevedeli. Spoznali sme sa až v pôrodnici, jej syn je o deň mladší od môjho. Odvtedy sa stretávame veľmi často, chodíme spolu na ihriská, alebo sa vzájomne navštevujeme. Boli sme aj na spoločnej dovolenke a sem tam si postrážime deti.“

Takto idylicky opisuje svoje "materské" priateľstvo Erika Gregorová z Prievidze.

Okrem priateľky z pôrodnice si po narodení dieťaťa našla ešte dve kamarátky, s ktorými sa pravidelne stretáva. Erike sa navyše darí udržiavať aj staršie priateľstvá.

„Moje kamarátky z detstva už tiež majú deti, zvyčajne sú trochu staršie od môjho syna, no raz do mesiaca sa stretneme aj s nimi a s ich deťmi. Je to len také udržiavanie vzťahov, veľmi sa pri deťoch neporozprávame, no aspoň na seba nezabudneme,“ hovorí.

Za výnimočné považuje, že takmer každý deň sa stretáva aj so svojou bezdetnou kamarátkou. Erika je priam žiarivý príklad toho, ako sa počas materstva udržiavajú staré priateľstvá a vytvárajú nové. Nie všetky mamy však majú také šťastie ako ona.

Hľadať si kamarátku je ako randenie

Súvisiaci článok Mať v tomto štáte deti je fakt veľká nevýhoda Čítajte

Téme materských priateľstiev sa nevenujú len materské blogy. Novinárka Lyz Lenzová, vlani pre The New York Times napísala toto priznanie.

„Narodenie druhého dieťaťa spôsobilo v mojom živote chaos. Z pracujúcej matky jedného zvládnuteľného dieťaťa som sa zmenila na maminu dvoch detí na plný úväzok. Bola som osamelá a kým som čistila hovienka z podlahy, boleli ma bradavky. To, čo som potrebovala, bolo priateľstvo,“ píše Lenzová.

Materstvo je často vyčerpávajúce, dlhé a niekedy nudné. Matky počas neho nezriedka trpia sociálnou izoláciou, prežívajú náročné chvíle a hľadajú potrebné informácie. Toto všetko môže zmierniť a vyriešiť kvalitné priateľstvo.

Lenzová však vo svojom texte ďalej uvádza, že vytváranie nových priateľstiev s inými rodičmi je ako randenie a čitateľkám ponúka niekoľko užitočných rád, ako nadväzovať nové priateľstvá.