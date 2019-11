Aj vaše deti to raz urobia. Čo majú rodičia povedať tínedžerom o prvom sexe?

Ako podať dieťaťu informácie.

12. nov 2019 o 12:04 Soňa Jánošová

Podľa rozsiahleho prieskumu spoločnosti Durex zažíva väčšina Slovákov a Sloveniek svoj prvý sex v sedemnástich rokoch. Toto číslo môže budiť dojem, že ide o takmer dospelých ľudí, ktorí pravdepodobne budú mať dostatok informácií a zodpovednosti.

Ďalšie výskumy však ukazujú, že to nemusí byť pravda. Podľa štúdie publikovanej v magazíne The Journal of Adolescent Health až 21 percent dievčat sa počas prvého sexuálneho styku nechránilo žiadnou antikoncepciua ešte horšie pôsobia nedávne zistenia, že viac ako šesť percent amerických dievčat malo svoj prvý sex pod nátlakom alebo z donútenia.

Dievčatá, ktoré so sexom nesúhlasili, uvádzali, že ich k nemu partneri prinútili násilím, vyhrážali sa im, že vzťah ukončia alebo mali sex pod vplyvom alkoholu či drog.

Aj tieto zistenia poukazujú na to, že informácie o prvom sexuálnom zážitku majú mladí ľudia často nedostatočné alebo skreslené.

Čo nepovie rodič, povie internet

Deti a mladí ľudia sa o fungovaní vlastného tela, sexualite a sexe často dozvedajú nesystematicky. Sexuálna výchova na školách je nedostatočná alebo žiadna a v rodinách o tejto téme nezriedka vládne tabu. Najčastejším zdrojom informácií sú preto rovesníci, internet a médiá.

„Myslím si, že také dôležité veci by sme nemali nechávať na externé zdroje,“ vraví pre SME psychologička Dana Comas z Alma centra pre zdravý vývin.

Podľa jej slov sú práve rodičia tí, ktorí môžu predstavu o prvom sexe zreálňovať a oslabovať aj negatívny vplyv médií. Podobný prístup je pre mnohých rodičov stále problematický a len málokto vie, ako sa ho zhostiť.