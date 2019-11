Fitness tréner radí: Ako sa rozhýbať a dosiahnuť stanovený cieľ

Kde robíme chyby a ako sa im vyhnúť?

9. nov 2019 o 6:00 Martina Štérová

Vysnená postava, pevnejšie nohy či zadok, menej kíl na váhe, lepší pocit zo samého seba. To všetko patrí k cieľom, pre ktoré sa odhodlávame vyraziť do fitness centra alebo sa jednoducho začať hýbať.

Na začiatku to zväčša vyzerá sľubne. Pri náhlej zmene životného štýlu dochádza aj k pomerne rýchlemu úbytku hmotnosti aj k nadobudnutiu sebavedomia. No v určitom momente nastáva spomalenie, prichádza demotivácia a mnohých to od ďalšej fyzickej aktivity odradí.

Niekoľkokrát ročne sa k cvičeniu možno odhodlávate aj vy, no čosi stále stojí v ceste. Muži aj ženy, ktorí k cvičeniu pristúpia s nesprávnymi informáciami a cieľmi, ho zvyčajne po krátkom čase vzdajú pre existujúce aj neexistujúce dôvody.

Tréner s vlastným príbehom

Najčastejšou motiváciou k cvičeniu je podľa trénera Ľuboša Gscha schudnúť, tvarovať postavu alebo problémové partie. To však nie je celkom správne.

„Tento cieľ je vo väčšine prípadov nedostačujúci. Musí byť konkrétnejší. Chcem schudnúť nie je zďaleka také presné, ako chcem schudnúť 10 kilogramov tuku, bez ohľadu na zostávajúcu telesnú hmotnosť,“ vysvetľuje odborník.

Gsch sa k športu aj trénerstvu dopracovával od puberty.

Na strednej škole si ho spolužiaci pre vychudnutú postavu doberali. Začal cvičiť, aj keď v tom čase bezhlavo a bez dostatku informácií.