Kráľovská farba na tanieri. Prečo by ste mali vyskúšať fialové zemiaky?

Sú zdravie ako klasické zemiaky.

5. nov 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Ak si odmyslíme napríklad baklažán alebo kapustu, fialovú farbu v jej prirodzenej forme nevídame na našich tanieroch až tak často. Farba je pritom dôležitým vizuálnym podnetom, ktorý má vplyv na naše vnímanie jedla.

Pravdepodobne by vás upútala aj v prípade, keď by vám niekto naservíroval fialovú zemiakovú kašu. Stačila by pritom iba základná surovina bez umelých farbív - fialové zemiaky.

V našich končinách sú ešte stále málo známe, no do jedálneho lístka sa ich zaradiť oplatí. Najmä pre ich zdravotné účinky na ľudský organizmus.

Prečo ochutnať fialové zemiaky

Súvisiaci článok Rýchly obed či večera: Desať spôsobov ako zapiecť zemiaky Čítajte

Ich farba je iná, chuťovo sú si však veľmi podobné s klasickými bielymi alebo žltými zemiakmi.

Cenovo ich rozdiel tiež nie je až taký rapídny, kilo fialových zemiakov kúpite už od zhruba jedného eura za kilo.

Fialové a biele zemiaky majú aj rovnaké rodisko - Južnú Ameriku, konkrétne oblasť peruánskych Ánd.

Výrazná farba, ktorú tieto zemiaky získavajú z antokyánov, nie je len vizuálne pekná, ale má aj antioxidačné účinky.

Antokyány sú vo vode rozpustné pigmenty, ktoré sa nachádzajú v ovocí a zelenine. Patria medzi najsilnejšie antioxidanty, teda vychytávajú voľné radikály.

Výskumy poukazujú na ich priaznivý dopad na imunitu. Napríklad štúdia z roku 2017 publikovaná v časopise Food and Nutrition Research vysvetľuje, že antokyány a antokyanidíny môžu pomôcť pri prevencii rôznych chorôb, napríklad kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny, diabetu a mikrobiálnych infekcií.

Tieto látky tiež môžu mať ochranný účinok pri neurologických ochoreniach. Niektoré štúdie poukázali aj na to, že pomáhajú pri znižovaní krvného tlaku.

Je to ich výhoda oproti klasickým zemiakom. Fialová plodina je navyše výborným zdrojom draslíka, vitamínov C a B6 a tiež vlákniny.

Ako pripraviť fialové zemiaky

Súvisiaci článok Zabudnite na avokádo, na výslnie gastrotrendov mieria figy Čítajte

Existuje niekoľko odrôd fialových zemiakov ako Purple Peruvian, Vitelotte, Valfi (ktorú vyšľachtili v Čechách) alebo Blue Star.

Netreba sa ich báť použiť rovnako ako klasické zemiaky, ich hlavnou odlišnosťou bude netradičný farebný efekt a možno trocha krémovejšia konzistencia.

Fialové zemiaky môžete variť, piecť, dusiť, grilovať aj vysmážať, vytvoriť môžete pyré aj štuchanú prílohu. Z niektorých sa robia aj čipsy.

Šupky sa pritom zbavovať nemusíte, tá obsahuje veľa prospešných látok a vitamínov.

Hodia sa aj do polievok, prípadne na výrobu halušiek. A svoju výraznú farbu si uchovajú aj po tepelnej úprave.

Zemiaky v kráľovskej farbe sa skvele hodia k pikantným chodom, dobre ladia s cesnakom a červeným mäsom. Vyniknú aj v chuťovej kombinácii s inou zeleninou - luskami, artičokmi či listovou zeleninou.

Vyskúšajte recept na krémovú polievku z fialových zemiakov:

(zdroj: STOCK ADOBE)

Potrebujeme:

500 gramov fialových zemiakov

1 cibuľu

1 väčší alebo dva menšie strúčiky cesnaku

olivový olej

zeleninový vývar

smotanu na varenie

soľ

majoránku

mleté čierne korenie

muškátový oriešok

Postup:

Na jemno nakrájajte cibuľu aj cesnak, orestujte na oleji. Pridajte ošúpané a na kocky nakrájané zemiaky, premiešajte a nechajte chvíľu restovať spolu. Zalejte asi trištvrte litrom vývaru a varte asi 20 minút, kým zemiaky nezmäknú.

Osoľte, pridajte mleté čierne korenie, majoránku a štipku muškátového orieška. Rozmixujte tyčovým mixérom na pyré. Prilejte smotanu a nechajte ešte raz prejsť varom.

Vrch môžete posypať krutónmi alebo domácimi fialovými čipsami opečenými na panvici.